Биржевые цены на газ в Европе растут на 5%
Биржевые цены на газ в Европе в среду вечером растут на 5% - до 534 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. | 22.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-22T22:33+0300
экономика
газ
торги
европа
сша
израиль
МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе в среду вечером растут на 5% - до 534 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Майские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки в 526 долларов (+3,1%). Ценовой минимум на данный момент составляет 505,4 доллара (-0,9%), ценовой максимум - 539,5 доллара (+5,8%). А по состоянию на 22.01 мск цены на газ достигали 534,2 доллара (+4,7%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 510,2 доллара за тысячу кубометров. Средние биржевые цены на газ в Европе за март выросли примерно на 60% по сравнению с февралем вследствие обострения конфликта на Ближнем Востоке, впервые с февраля 2023 года превысив 600 долларов за тысячу кубометров, следует из расчетов РИА Новости. Цены стали расти после начала ударов США и Израиля по Ирану. Они продолжают держаться выше уровней последних двух лет. Максимум был достигнут 19 марта и составил 853,7 доллара за тысячу кубометров. На данный момент цены остаются на 33% выше по отношению к концу февраля. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. А исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе - с 1996 года.
