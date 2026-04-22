В Германии понизили прогноз роста ВВП - 22.04.2026, ПРАЙМ
В Германии понизили прогноз роста ВВП
мировая экономика
германия
минэкономики
БЕРЛИН, 22 апр - ПРАЙМ. Министерство экономики Германии заявило, что понизило прогноз роста ВВП страны на этот год до 0,5%, на следующий - до 0,9%, а также повысило ожидания по инфляции, все это произошло на фоне повышения цен на энергоносители. "Ожидавшееся в этом году экономическое восстановление вновь сдерживается внешними геополитическими шоками. Война с Ираном приводит к росту цен на энергоносители и сырье", - приводятся в сообщении министерства слова министра экономики ФРГ Катерины Райхе. Согласно весеннему прогнозу правительства, рост ВВП Германии в этом году составит 0,5% вместо ожидавшихся ранее 1%, а в 2027 году - 0,9% против прежнего прогноза в 1,3%, при этом инфляция, как ожидается, ускорится до 2,7% в этом году и до 2,8% - в 2027 году. "Исходные условия для экономического развития в настоящее время складываются менее благоприятно, чем ожидалось в конце прошлого года. Уже в начале года конъюнктура демонстрировала признаки охлаждения", - прокомментировало прогноз минэкономики. Министерство экономики добавило, что экспорт ФРГ остается низким, в том числе из-за снижения конкурентоспособности. "Восстановление экономики страны в основном будет обеспечиваться внутренним спросом. На фоне роста реальных доходов частное потребление остается опорой экономики, несмотря на потери покупательной способности из-за энергетического шока", - уточнило министерство. Минэкономики отметило, что дальнейшее развитие экономики Германии в значительной степени зависит от ситуации на Ближнем Востоке и сопровождается высокой степенью неопределенности. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.
https://1prime.ru/20260422/merts-869361641.html
германия
ПРАЙМ
Фридрих Мерц - ПРАЙМ, 1920, 22.04.2026
В Германии набросились на Мерца из-за внезапного решения по Украине
14:52
 
Мировая экономикаГЕРМАНИЯМинэкономики
 
 
