СМИ: ФРГ откроет тендеры на электростанции, способные перейти на водород
2026-04-22T17:25+0300
МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Германия планирует с сентября начать проведение тендеров на строительство газовых электростанций, способных также перейти на водородное топливо, передает агентство Блумберг со ссылкой на имеющийся в его распоряжении черновик документа министерства экономики ФРГ. "Германия планирует с сентября начать проведение тендеров на возведение новых газовых электростанций... Предполагается, что новые газовые электростанции будут работать не менее 15 лет и смогут перейти на водородное топливо в рамках цели страны по достижению климатической нейтральности к 2045 году", - говорится в сообщении агентства. Согласно публикации агентства, в общей сложности девять гигаватт долгосрочных мощностей будут вынесены на тендер 1 сентября и 8 декабря, еще приблизительно два гигаватта - в мае 2027 года, при этом все электростанции должны быть введены в эксплуатацию к 2031 году. По словам госсекретаря в министерстве экономики ФРГ Франка Ветцеля, на рынке пока нет электростанций, способных работать на водороде.
