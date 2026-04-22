Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ: ФРГ откроет тендеры на электростанции, способные перейти на водород - 22.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20260422/germaniya-869367071.html
СМИ: ФРГ откроет тендеры на электростанции, способные перейти на водород
СМИ: ФРГ откроет тендеры на электростанции, способные перейти на водород - 22.04.2026, ПРАЙМ
СМИ: ФРГ откроет тендеры на электростанции, способные перейти на водород
Германия планирует с сентября начать проведение тендеров на строительство газовых электростанций, способных также перейти на водородное топливо, передает... | 22.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-22T17:25+0300
2026-04-22T17:25+0300
энергетика
газ
германия
https://cdnn.1prime.ru/img/83423/21/834232123_0:251:2751:1798_1920x0_80_0_0_ba55da95e1952c94c354f5c376d34cc7.jpg
МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Германия планирует с сентября начать проведение тендеров на строительство газовых электростанций, способных также перейти на водородное топливо, передает агентство Блумберг со ссылкой на имеющийся в его распоряжении черновик документа министерства экономики ФРГ. "Германия планирует с сентября начать проведение тендеров на возведение новых газовых электростанций... Предполагается, что новые газовые электростанции будут работать не менее 15 лет и смогут перейти на водородное топливо в рамках цели страны по достижению климатической нейтральности к 2045 году", - говорится в сообщении агентства. Согласно публикации агентства, в общей сложности девять гигаватт долгосрочных мощностей будут вынесены на тендер 1 сентября и 8 декабря, еще приблизительно два гигаватта - в мае 2027 года, при этом все электростанции должны быть введены в эксплуатацию к 2031 году. По словам госсекретаря в министерстве экономики ФРГ Франка Ветцеля, на рынке пока нет электростанций, способных работать на водороде.
https://1prime.ru/20260422/novak-869364591.html
германия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83423/21/834232123_9:0:2740:2048_1920x0_80_0_0_19509b0db333e59cd227922565db0a3d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
газ, германия
Энергетика, Газ, ГЕРМАНИЯ
17:25 22.04.2026
 
СМИ: ФРГ откроет тендеры на электростанции, способные перейти на водород

Bloomberg: ФРГ откроет тендеры на газовые электростанции, способные перейти на водород

© РИА Новости . Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкФлаг Германии
Флаг Германии - ПРАЙМ, 1920, 22.04.2026
Флаг Германии. Архивное фото
© РИА Новости . Игорь Зарембо
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Германия планирует с сентября начать проведение тендеров на строительство газовых электростанций, способных также перейти на водородное топливо, передает агентство Блумберг со ссылкой на имеющийся в его распоряжении черновик документа министерства экономики ФРГ.
"Германия планирует с сентября начать проведение тендеров на возведение новых газовых электростанций... Предполагается, что новые газовые электростанции будут работать не менее 15 лет и смогут перейти на водородное топливо в рамках цели страны по достижению климатической нейтральности к 2045 году", - говорится в сообщении агентства.
Согласно публикации агентства, в общей сложности девять гигаватт долгосрочных мощностей будут вынесены на тендер 1 сентября и 8 декабря, еще приблизительно два гигаватта - в мае 2027 года, при этом все электростанции должны быть введены в эксплуатацию к 2031 году.
По словам госсекретаря в министерстве экономики ФРГ Франка Ветцеля, на рынке пока нет электростанций, способных работать на водороде.
Специалист работает на территории газораспределительного центра - ПРАЙМ, 1920, 22.04.2026
ЭнергетикаГазГЕРМАНИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала