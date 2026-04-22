АдГ призвала власти Германии обеспечить доступ к газу по "Северному потоку" - 22.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Энергетика
https://1prime.ru/20260422/germaniya-869367977.html
АдГ призвала власти Германии обеспечить доступ к газу по "Северному потоку"
2026-04-22T17:40+0300
энергетика
газ
германия
алиса вайдель
адг
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/04/863155709_0:0:3035:1708_1920x0_80_0_0_5704c9b707d912db81f333f92c772f39.jpg
https://1prime.ru/20260422/germaniya-869365475.html
германия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/04/863155709_148:0:2877:2047_1920x0_80_0_0_fe822c1e2458253f04a23c4aa7150838.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
АдГ призвала власти Германии обеспечить доступ к газу по "Северному потоку"

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкНациональный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине - ПРАЙМ, 1920, 22.04.2026
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
БЕРЛИН, 22 апр — ПРАЙМ. Представители правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) призвали к перезапуску атомной энергетики и обеспечению доступа к дешевому газу через "Северный поток", соответствующее заявление сопредседателя партии Алисы Вайдель распространила пресс-служба АдГ.
"Энергетическая политика должна быть освобождена от нынешней идеологической направленности и последовательно ориентирована на интересы экономики: необходимо немедленно обеспечить продление срока службы и перезапуск атомной энергетики, а также доступ к дешевому газу через "Северный поток". Партия АдГ готова в любой момент инициировать этот необходимый разворот. Только решительные политические действия способны остановить упадок нашей страны и вернуть экономику на путь роста", - говорится в заявлении Вайдель, текст которого среди журналистов распространила пресс-служба АдГ.
Заявление прозвучало на фоне данных Allianz Trade - страховой компании, занимающейся страхованием торговых рисков, - о том, что более 200 тысяч рабочих мест в Германии находятся под угрозой из-за роста числа банкротств.
"Текущая оценка Allianz Trade показывает тревожные темпы, с которыми развивается экономический спад в нашей стране: более 200 тысяч рабочих мест находятся под угрозой из-за растущей волны банкротств. Ни у одного экономического эксперта больше нет сомнений в том, что это катастрофическое развитие является прямым результатом антиэкономических политических условий: налоги на энергию и сборы за CO2 давят на маржу промышленности, снижают инвестиционные стимулы и ускоряют перенос производства за границу", - пояснила Вайдель.
Она добавила, что "идеологические требования и парализующая бюрократия" существенно ограничивают предпринимателей в возможностях развития.
"Все эти проблемы усугубились с момента вступления в должность федерального канцлера Фридриха Мерца - это признание провала объявленного им экономического разворота", - заключила политик.
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала