АдГ призвала власти Германии обеспечить доступ к газу по "Северному потоку"
АдГ призвала власти Германии обеспечить доступ к газу по "Северному потоку" - 22.04.2026, ПРАЙМ
АдГ призвала власти Германии обеспечить доступ к газу по "Северному потоку"
Представители правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) призвали к перезапуску атомной энергетики и обеспечению доступа к дешевому газу через "Северный... | 22.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-22T17:40+0300
2026-04-22T17:40+0300
2026-04-22T17:40+0300
энергетика
газ
германия
алиса вайдель
адг
БЕРЛИН, 22 апр — ПРАЙМ. Представители правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) призвали к перезапуску атомной энергетики и обеспечению доступа к дешевому газу через "Северный поток", соответствующее заявление сопредседателя партии Алисы Вайдель распространила пресс-служба АдГ. "Энергетическая политика должна быть освобождена от нынешней идеологической направленности и последовательно ориентирована на интересы экономики: необходимо немедленно обеспечить продление срока службы и перезапуск атомной энергетики, а также доступ к дешевому газу через "Северный поток". Партия АдГ готова в любой момент инициировать этот необходимый разворот. Только решительные политические действия способны остановить упадок нашей страны и вернуть экономику на путь роста", - говорится в заявлении Вайдель, текст которого среди журналистов распространила пресс-служба АдГ. Заявление прозвучало на фоне данных Allianz Trade - страховой компании, занимающейся страхованием торговых рисков, - о том, что более 200 тысяч рабочих мест в Германии находятся под угрозой из-за роста числа банкротств. "Текущая оценка Allianz Trade показывает тревожные темпы, с которыми развивается экономический спад в нашей стране: более 200 тысяч рабочих мест находятся под угрозой из-за растущей волны банкротств. Ни у одного экономического эксперта больше нет сомнений в том, что это катастрофическое развитие является прямым результатом антиэкономических политических условий: налоги на энергию и сборы за CO2 давят на маржу промышленности, снижают инвестиционные стимулы и ускоряют перенос производства за границу", - пояснила Вайдель. Она добавила, что "идеологические требования и парализующая бюрократия" существенно ограничивают предпринимателей в возможностях развития. "Все эти проблемы усугубились с момента вступления в должность федерального канцлера Фридриха Мерца - это признание провала объявленного им экономического разворота", - заключила политик.
https://1prime.ru/20260422/germaniya-869365475.html
германия
газ, германия, алиса вайдель, адг
Энергетика, Газ, ГЕРМАНИЯ, Алиса Вайдель, АдГ
АдГ призвала власти Германии обеспечить доступ к газу по "Северному потоку"
Партия АдГ призвала власти ФРГ обеспечить доступ к дешевому газу через "Северный поток
БЕРЛИН, 22 апр — ПРАЙМ. Представители правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) призвали к перезапуску атомной энергетики и обеспечению доступа к дешевому газу через "Северный поток", соответствующее заявление сопредседателя партии Алисы Вайдель распространила пресс-служба АдГ.
"Энергетическая политика должна быть освобождена от нынешней идеологической направленности и последовательно ориентирована на интересы экономики: необходимо немедленно обеспечить продление срока службы и перезапуск атомной энергетики, а также доступ к дешевому газу через "Северный поток". Партия АдГ
готова в любой момент инициировать этот необходимый разворот. Только решительные политические действия способны остановить упадок нашей страны и вернуть экономику на путь роста", - говорится в заявлении Вайдель
, текст которого среди журналистов распространила пресс-служба АдГ.
Заявление прозвучало на фоне данных Allianz Trade - страховой компании, занимающейся страхованием торговых рисков, - о том, что более 200 тысяч рабочих мест в Германии
находятся под угрозой из-за роста числа банкротств.
"Текущая оценка Allianz Trade показывает тревожные темпы, с которыми развивается экономический спад в нашей стране: более 200 тысяч рабочих мест находятся под угрозой из-за растущей волны банкротств. Ни у одного экономического эксперта больше нет сомнений в том, что это катастрофическое развитие является прямым результатом антиэкономических политических условий: налоги на энергию и сборы за CO2 давят на маржу промышленности, снижают инвестиционные стимулы и ускоряют перенос производства за границу", - пояснила Вайдель.
Она добавила, что "идеологические требования и парализующая бюрократия" существенно ограничивают предпринимателей в возможностях развития.
"Все эти проблемы усугубились с момента вступления в должность федерального канцлера Фридриха Мерца
- это признание провала объявленного им экономического разворота", - заключила политик.
В Германии понизили прогноз роста ВВП