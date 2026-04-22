https://1prime.ru/20260422/gosduma-869347361.html
В Госдуме предложили включить в сведения о наградах в трудовую книжку
2026-04-22T02:03+0300
экономика
россия
общество
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869347361.jpg?1776814226
МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил включить в сведения о трудовой деятельности, формируемые в электронном виде, информацию о награждениях за успехи в работе. Соответствующий законопроект направлен на заключение в правительство РФ. Документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Проектом федерального закона "О внесении изменения в статью 661 Трудового кодекса Российской Федерации" предлагается включить в сведения о трудовой деятельности, формирующиеся в электронном виде, информацию о награждениях за успехи в работе", - сообщается в пояснительной записке к проекту. В настоящее время работодатель формирует в электронном виде основную информацию о трудовой деятельности и трудовом стаже каждого работника. В обиходе, согласно проекту, сведения о трудовой деятельности работника нередко называют "электронной трудовой книжкой" по аналогии с трудовой книжкой установленного образца на бумажном носителе, и эта аналогия представляется оправданной, поскольку сведения о трудовой деятельности выполняют те же функции, что и трудовая книжка на бумажном носителе. Однако, по словам авторов, в трудовую книжку на бумажном носителе также вносятся сведения о награждениях за успехи в работе - государственные награды, награды президента и правительства, ведомственные и региональные награды, почетные грамоты и другие виды поощрений. "Отсутствие в сведениях о трудовой деятельности информации о награждениях за успехи в работе необоснованно ставит в различное положение работников, выбравших продолжение ведения работодателем трудовой книжки на бумажном носителе, и работников, на которых ведутся только "электронные трудовые книжки", - считают авторы проекта. Они подчеркнули, что в результате граждане, добровольно выбравшие электронный формат, фактически лишаются возможности фиксировать сведения о заслугах в своем основном документе о трудовой деятельности, что снижает эффективность механизмов мотивации работников и создает препятствия для реализации ими прав на меры социальной поддержки, включая присвоение звания "Ветеран труда". Предлагаемое изменение восполняет данный пробел, устанавливая единый перечень сведений для обоих форматов трудовых книжек (бумажной и электронной) и обеспечивая тем самым полную, достоверную и юридически равнозначную фиксацию как профессиональной биографии, так и наград за трудовые заслуги каждого работника.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество
Экономика, РОССИЯ, Общество
