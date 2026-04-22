В Госдуме предложили установить базовый уровень стипендии

В Госдуме предложили установить базовый уровень стипендии - 22.04.2026, ПРАЙМ

В Госдуме предложили установить базовый уровень стипендии

Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия" предложили установить базовый уровень стипендии в размере не менее 100% прожиточного минимума, а социальной...

2026-04-22T05:01+0300

2026-04-22T05:01+0300

2026-04-22T05:01+0300

МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия" предложили установить базовый уровень стипендии в размере не менее 100% прожиточного минимума, а социальной стипендии – не менее 120% от данного показателя с ежегодной индексацией. Соответствующее обращение на имя министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова имеется в распоряжении РИА Новости. Авторами инициативы выступили лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов и председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова. "Предлагается установить базовый уровень государственной академической стипендии в размере не менее 100% прожиточного минимума, а социальной стипендии – не менее 120% от данного показателя, с ежегодной индексацией в соответствии с региональной социально-экономической динамикой", - сказано в письме. В беседе с РИА Новости Миронов рассказал, что с 1 сентября 2025 года минимальная государственная академическая стипендия составляет 2 224 рубля, а социальная – 3 340 рублей. "В федеральном законодательстве нужно прописать, что стипендия – это денежная выплата, которая назначается студентам для поддержки достойного уровня жизни. Ее размер должен быть не ниже уровня прожиточного минимума, и в этом случае для студентов вузов она увеличится в десять раз, а в некоторых регионах даже больше", - добавил он. По мнению лидера партии, принятие такого решения позволит молодым людям меньше времени тратить на подработки, больше времени уделять учебе, что в итоге позитивно скажется на повышении уровня подготовки кадров для экономики России. "Студенты - одна из наиболее уязвимых социальных групп. У них нет стабильного дохода, а необходимые расходы на питание, жилье, транспорт и учебные материалы постоянно растут. В результате многие из них оказываются вынуждены совмещать учебу с работой, что напрямую сказывается на качестве образования и профессиональной подготовки", - сказала Лантратова РИА Новости.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, финансы