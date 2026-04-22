Госдума приняла закон о повышении контроля за промышленной продукцией

2026-04-22T13:18+0300

МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, направленный на повышение эффективности контроля за выполнением обязательных требований к отдельным видам промышленной продукции, включая стройматериалы, в целях борьбы с контрафактом. Документ подготовлен во исполнение поручения президента России Владимира Путина по итогам его встречи с представителями деловых кругов в мае прошлого года. Закон призван повысить эффективность контроля за выполнением обязательных требований, прежде всего, в отношении товаров, применяемых в строительстве, пояснял в феврале премьер-министр России Михаил Мишустин. Закон устанавливает с 1 сентября 2026 года новый вид федерального государственного контроля (надзора) за соблюдением обязательных требований к отдельным видам промышленной продукции. Виды такой продукции определит правительство РФ, а осуществлять такой контроль будет уполномоченный им орган. Предполагается, что это будет Росстандарт. Контроль будет осуществляться за соблюдением изготовителями, исполнителями и продавцами требований технических регламентов, а также обязательных требований, подлежащих применению до вступления в силу техрегламентов. "Это важное решение: некачественные и незаконные товары в общем обороте не только приводят к недополучению страной бюджетных средств, но и несут угрозу аварий, выхода из строя объектов инфраструктуры, техногенных катастроф. Не говоря уже об ущербе, который сбыт незаконной продукции наносит деловому климату в государстве", - заявил журналистам первый зампред комитета по защите конкуренции Игорь Игошин. Согласно пояснительной записке, Минпромторг совместно с Росстандартом и Минэкономразвития России уже сформировал перечень приоритетных групп промышленной продукции, которая попадет под новый вид контроля. В него включены цемент, строительные смеси и растворы, радиаторы отопления и отопительные конвекторы, строительные изделия из бетона, трубы и детали трубопроводов из термопластов, оборудование для детских игровых площадок и покрытие для них, сельскохозяйственные и лесохозяйственные тракторы и прицепы к ним, аттракционы и другая продукция. В рамках второго чтения к предмету такого контроля было отнесено и соблюдение организациями и ИП, занимающимися оборотом метанола и метанолсодержащих жидкостей, обязательных требований, касающихся включения таких лиц в реестр, а также реализации, денатурации, хранения и уничтожения данной продукции.

