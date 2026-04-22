Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В ГосНИИАС назвали три направления развития беспилотных систем - 22.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260422/gosniias-869349750.html
В ГосНИИАС назвали три направления развития беспилотных систем
В ГосНИИАС назвали три направления развития беспилотных систем
2026-04-22T04:46+0300
2026-04-22T05:21+0300
технологии
бизнес
россия
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869349750.jpg?1776824484
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, бизнес, россия
Технологии, Бизнес, РОССИЯ
04:46 22.04.2026 (обновлено: 05:21 22.04.2026)
 
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем в рамках нацпроекта развития беспилотных авиационных систем работает по трем направлениям: бортовое радиоэлектронное оборудование, искусственный интеллект и интеграция беспилотников в единое воздушное пространство класса G, заявил РИА Новости один из главных специалистов института по БАС Андрей Попов.
"ГосНИИАС принимает активное участие в работах по развитию беспилотных авиационных систем, в том числе и в рамках национального проекта, который сейчас идет по беспилотным авиационным системам. Если говорить по направлениям, то прорабатываются требования к наземному и бортовому оборудованию навигации и посадки. Есть интересные работы с применением искусственного интеллекта для задач автоматического и автономного управления. Третье направление - это интеграция беспилотных воздушных судов в единое воздушное пространство класса G", - сказал Попов.
Он пояснил, что в России воздушное пространство делилось на три класса: А, С и G, которые предполагают полеты на разных высотах.
"Совсем недавно для полетов беспилотных авиационных систем ввели класс H в рамках класса G. И сейчас наиболее актуальная задача - разработать алгоритмы интеграции полетов беспилотников в это пространство", - сказал эксперт.
 
ТехнологииБизнесРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала