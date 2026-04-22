В ГосНИИАС назвали три направления развития беспилотных систем

Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем в рамках нацпроекта развития беспилотных авиационных систем работает по трем направлениям:... | 22.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-22T04:46+0300

МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем в рамках нацпроекта развития беспилотных авиационных систем работает по трем направлениям: бортовое радиоэлектронное оборудование, искусственный интеллект и интеграция беспилотников в единое воздушное пространство класса G, заявил РИА Новости один из главных специалистов института по БАС Андрей Попов. "ГосНИИАС принимает активное участие в работах по развитию беспилотных авиационных систем, в том числе и в рамках национального проекта, который сейчас идет по беспилотным авиационным системам. Если говорить по направлениям, то прорабатываются требования к наземному и бортовому оборудованию навигации и посадки. Есть интересные работы с применением искусственного интеллекта для задач автоматического и автономного управления. Третье направление - это интеграция беспилотных воздушных судов в единое воздушное пространство класса G", - сказал Попов. Он пояснил, что в России воздушное пространство делилось на три класса: А, С и G, которые предполагают полеты на разных высотах. "Совсем недавно для полетов беспилотных авиационных систем ввели класс H в рамках класса G. И сейчас наиболее актуальная задача - разработать алгоритмы интеграции полетов беспилотников в это пространство", - сказал эксперт.

