Госдолг Греции сократился до 146% ВВП в 2025 году - 22.04.2026, ПРАЙМ
Госдолг Греции сократился до 146% ВВП в 2025 году
19:06 22.04.2026
 
Госдолг Греции сократился до 146% ВВП в 2025 году

МОСКВА, 22 апр – ПРАЙМ. Государственный долг Греции снизился в 2025 году на 8 процентных пунктов по сравнению с 2024 годом и составил 146,1% ВВП, следует из данных статистического управления Греции "Элстат".
Как свидетельствуют опубликованные управлением данные, в 2025 году ВВП страны составил 248 миллиардов евро, а государственный долг – 146,1% ВВП. При этом в 2024 году эти показатели составляли соответственно 237 миллиардов евро и 154,2% ВВП. Госбюджет сохранил профицит, в 2025 году он составил 4,3 миллиарда евро.
При этом номинально долг снижается медленно, с 368 миллиардов евро в 2022 году до 362 миллиардов в 2025, то есть снижение происходит в основном за счет роста экономики. При этом выплаты по задолженностям растут и в 2025 году составили почти 8 миллиардов евро, тогда как в 2022 составляли 5 миллиардов.
В течение нескольких лет Греция была лишена возможности кредитоваться на международных финансовых рынках из-за глубокого экономического кризиса. Кредиты страна получала по программам финансовой помощи от тройки международных кредиторов - Еврокомиссии, Европейского центрального банка (ЕЦБ) и Международного валютного фонда (МВФ) - в обмен на реформы и политику "затягивания поясов". Зона евро и Международный валютный фонд вместе предоставили стране более 260 миллиардов евро во время кризиса, разразившегося в конце 2009 года, в Греции были введены жесткие меры экономии.
