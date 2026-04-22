Инфляция в России на 20 апреля замедлилась до 5,77 процента - 22.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260422/inflyatsiya-869371318.html
Инфляция в России на 20 апреля замедлилась до 5,77 процента
Инфляция в России на 20 апреля замедлилась до 5,77 процента - 22.04.2026, ПРАЙМ
Инфляция в России на 20 апреля замедлилась до 5,77 процента
Инфляция в России на 20 апреля замедлилась до 5,77% в годовом выражении против 5,86% на 13 апреля, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации".
2026-04-22T19:10+0300
2026-04-22T19:10+0300
экономика
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/04/16/869371166_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_53c98da5997349ec2c3894823673d0a6.jpg
МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Инфляция в России на 20 апреля замедлилась до 5,77% в годовом выражении против 5,86% на 13 апреля, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". В документе указано, что на продовольственные товары за период с 14 по 20 апреля была зафиксирована дефляция на уровне 0,04% после роста цен на 0,03% на минувшей отчетной неделе. Цены на плодоовощную продукцию снизились на 0,9%, на остальные продукты питания - выросли на 0,04%. В сегменте непродовольственных товаров рост цен составил 0,04%, в сфере наблюдаемых услуг (туристические, регулируемые и бытовые) - 0,09%. По прогнозу Банка России инфляция в 2026 году составит 4,5–5,5%.
https://1prime.ru/20260422/kurs-869368930.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/04/16/869371166_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_82519bed9ba98000d8b30ad8d2324ee0.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия
Экономика, РОССИЯ
19:10 22.04.2026
 
Инфляция в России на 20 апреля замедлилась до 5,77 процента

В России инфляция на 20 апреля замедлилась до 5,77% в годовом выражении

© РИА Новости . Владимир ТрефиловДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - ПРАЙМ, 1920, 22.04.2026
Денежные купюры и монеты. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Инфляция в России на 20 апреля замедлилась до 5,77% в годовом выражении против 5,86% на 13 апреля, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации".
В документе указано, что на продовольственные товары за период с 14 по 20 апреля была зафиксирована дефляция на уровне 0,04% после роста цен на 0,03% на минувшей отчетной неделе. Цены на плодоовощную продукцию снизились на 0,9%, на остальные продукты питания - выросли на 0,04%.
В сегменте непродовольственных товаров рост цен составил 0,04%, в сфере наблюдаемых услуг (туристические, регулируемые и бытовые) - 0,09%.
По прогнозу Банка России инфляция в 2026 году составит 4,5–5,5%.
Здание Центрального банка РФ в Москве - ПРАЙМ, 1920, 22.04.2026
ЦБ объявил официальный курс валют на четверг
18:02
 
ЭкономикаРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала