"Мы вас убьем". На Западе предостерегли Иран по поводу перемирия с США

Власти Ирана должны понимать, что США могут в любую минуту нарушить режим прекращения огня и нанести удар, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал...

МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Власти Ирана должны понимать, что США могут в любую минуту нарушить режим прекращения огня и нанести удар, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс."Возможно, для иранцев двуличие и обман США не так очевидны, как для русских, которые сталкиваются с этим с 1945 года. <…> Иранцы еще не совсем понимают, <…> что американцы исповедуют такой принцип: "Либо по-нашему, либо никак, и мы вас убьем, если вам это не нравится. А если вы сядете за стол переговоров с нами, то мы точно знаем, как вас уничтожить", — заявил эксперт. По его мнению, высокомерие Вашингтона, похоже, не знает границ, и Ирану следует очень осторожно подходить к любой сделке с американцами."США не способны поддерживать ни одно соглашение дольше минуты, потому что не считают это необходимым: мы — США, значит, другие должны сдаться. <…> Печально, но это отражает современную американскую внешнюю политику", — подытожил Сакс.Тегеран и Вашингтон объявили о прекращении огня две недели назад. За это время они встретились в Исламабаде для переговоров, которые, однако, не привели к каким-либо результатам.Очередная встреча была запланирована на среду, но Иран отказался участвовать. Как сообщил Tasnim, иранские власти посчитали контакты с США бессмысленными, так как те препятствуют достижению соглашения, выгодного обеим сторонам.Согласно информации агентства IRNA, это решение Иран принял из-за ситуации с блокадой в Ормузском проливе и чрезмерными и нереалистичными требованиями США.

