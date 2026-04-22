"Мы вас убьем". На Западе предостерегли Иран по поводу перемирия с США - 22.04.2026, ПРАЙМ
"Мы вас убьем". На Западе предостерегли Иран по поводу перемирия с США
2026-04-22T02:10+0300
США, ИРАН, ВАШИНГТОН, Джеффри Сакс
02:10 22.04.2026
 
"Мы вас убьем". На Западе предостерегли Иран по поводу перемирия с США

Сакс: Ирану следует остерегаться вероломства США

МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Власти Ирана должны понимать, что США могут в любую минуту нарушить режим прекращения огня и нанести удар, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс.
"Возможно, для иранцев двуличие и обман США не так очевидны, как для русских, которые сталкиваются с этим с 1945 года. <…> Иранцы еще не совсем понимают, <…> что американцы исповедуют такой принцип: "Либо по-нашему, либо никак, и мы вас убьем, если вам это не нравится. А если вы сядете за стол переговоров с нами, то мы точно знаем, как вас уничтожить", — заявил эксперт.
По его мнению, высокомерие Вашингтона, похоже, не знает границ, и Ирану следует очень осторожно подходить к любой сделке с американцами.
"США не способны поддерживать ни одно соглашение дольше минуты, потому что не считают это необходимым: мы — США, значит, другие должны сдаться. <…> Печально, но это отражает современную американскую внешнюю политику", — подытожил Сакс.
Тегеран и Вашингтон объявили о прекращении огня две недели назад. За это время они встретились в Исламабаде для переговоров, которые, однако, не привели к каким-либо результатам.
Очередная встреча была запланирована на среду, но Иран отказался участвовать. Как сообщил Tasnim, иранские власти посчитали контакты с США бессмысленными, так как те препятствуют достижению соглашения, выгодного обеим сторонам.
Согласно информации агентства IRNA, это решение Иран принял из-за ситуации с блокадой в Ормузском проливе и чрезмерными и нереалистичными требованиями США.
