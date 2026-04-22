https://1prime.ru/20260422/iran-869349011.html
"Полная чушь". На Западе раскрыли данные о переговорах с Ираном
Президент США Дональд Трамп, заявляя о победе над Ираном, фактически препятствует переговорному процессу по разрешению конфликта, такое мнение в эфире...
иран
сша
тегеран
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/1b/868690297_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_7e2596c64efe8d51482b4e27f71d67bc.jpg
МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп, заявляя о победе над Ираном, фактически препятствует переговорному процессу по разрешению конфликта, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал отставной британский дипломат Аластер Крук."Иранский план из десяти пунктов, принятый Трампом как основу для переговоров, не был реализован. Соглашение о прекращении огня с Ливаном нарушается. <…> Что же обсуждать? Твиты Трампа "Победа! Победа!" привели к тому, что ситуация стала крайне нестабильной и неопределенной", — заявил он.Крук считает, что склонность Трампа воспринимать желаемое за реальность создает дополнительные сложности для достижения мира в Персидском заливе."Временное прекращение огня — это не выход из ситуации. <…> Трамп говорит что-то и верит в это, хотя это полная чушь и результат его заблуждений", — заключил аналитик.Тегеран и Вашингтон объявили о временном прекращении огня две недели назад. За это время проходили переговоры в Исламабаде, которые, однако, не привели к успеху.Была запланирована еще одна встреча на среду, но Иран решил не участвовать в ней. Как сообщил Tasnim, власти Ирана сочли переговоры с США пустой потерей времени, так как эти контакты тормозят достижение взаимовыгодной сделки.По данным агентства IRNA, такое решение принято Исламской Республикой из-за блокады Ормузского пролива и завышенных и малореалистичных требований со стороны США.Тегеран и Вашингтон объявили о прекращении огня две недели назад. За это время они встретились в Исламабаде для переговоров, которые, однако, не привели к каким-либо результатам.Очередная встреча была запланирована на среду, но Иран отказался участвовать. Как сообщил Tasnim, иранские власти посчитали контакты с США бессмысленными, так как те препятствуют достижению соглашения, выгодного обеим сторонам.Согласно информации агентства IRNA, это решение Иран принял из-за ситуации с блокадой в Ормузском проливе и чрезмерными и нереалистичными требованиями США.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/1b/868690297_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_d5377c6a0cabefbbe7d47893fe8bde4c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
