Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Полная чушь". На Западе раскрыли данные о переговорах с Ираном - 22.04.2026, ПРАЙМ
"Полная чушь". На Западе раскрыли данные о переговорах с Ираном
"Полная чушь". На Западе раскрыли данные о переговорах с Ираном - 22.04.2026, ПРАЙМ
"Полная чушь". На Западе раскрыли данные о переговорах с Ираном
Президент США Дональд Трамп, заявляя о победе над Ираном, фактически препятствует переговорному процессу по разрешению конфликта, такое мнение в эфире... | 22.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-22T03:44+0300
2026-04-22T03:44+0300
МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп, заявляя о победе над Ираном, фактически препятствует переговорному процессу по разрешению конфликта, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал отставной британский дипломат Аластер Крук."Иранский план из десяти пунктов, принятый Трампом как основу для переговоров, не был реализован. Соглашение о прекращении огня с Ливаном нарушается. &lt;…&gt; Что же обсуждать? Твиты Трампа "Победа! Победа!" привели к тому, что ситуация стала крайне нестабильной и неопределенной", — заявил он.Крук считает, что склонность Трампа воспринимать желаемое за реальность создает дополнительные сложности для достижения мира в Персидском заливе."Временное прекращение огня — это не выход из ситуации. &lt;…&gt; Трамп говорит что-то и верит в это, хотя это полная чушь и результат его заблуждений", — заключил аналитик.Тегеран и Вашингтон объявили о временном прекращении огня две недели назад. За это время проходили переговоры в Исламабаде, которые, однако, не привели к успеху.Была запланирована еще одна встреча на среду, но Иран решил не участвовать в ней. Как сообщил Tasnim, власти Ирана сочли переговоры с США пустой потерей времени, так как эти контакты тормозят достижение взаимовыгодной сделки.По данным агентства IRNA, такое решение принято Исламской Республикой из-за блокады Ормузского пролива и завышенных и малореалистичных требований со стороны США.Тегеран и Вашингтон объявили о прекращении огня две недели назад. За это время они встретились в Исламабаде для переговоров, которые, однако, не привели к каким-либо результатам.Очередная встреча была запланирована на среду, но Иран отказался участвовать. Как сообщил Tasnim, иранские власти посчитали контакты с США бессмысленными, так как те препятствуют достижению соглашения, выгодного обеим сторонам.Согласно информации агентства IRNA, это решение Иран принял из-за ситуации с блокадой в Ормузском проливе и чрезмерными и нереалистичными требованиями США.
иран
сша
тегеран
иран, сша, тегеран, дональд трамп
ИРАН, США, Тегеран, Дональд Трамп
03:44 22.04.2026
 
"Полная чушь". На Западе раскрыли данные о переговорах с Ираном

Крук: заявления Трампа мешают урегулированию конфликта с Ираном

МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп, заявляя о победе над Ираном, фактически препятствует переговорному процессу по разрешению конфликта, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал отставной британский дипломат Аластер Крук.
"Иранский план из десяти пунктов, принятый Трампом как основу для переговоров, не был реализован. Соглашение о прекращении огня с Ливаном нарушается. <…> Что же обсуждать? Твиты Трампа "Победа! Победа!" привели к тому, что ситуация стала крайне нестабильной и неопределенной", — заявил он.
Крук считает, что склонность Трампа воспринимать желаемое за реальность создает дополнительные сложности для достижения мира в Персидском заливе.
"Временное прекращение огня — это не выход из ситуации. <…> Трамп говорит что-то и верит в это, хотя это полная чушь и результат его заблуждений", — заключил аналитик.
Тегеран и Вашингтон объявили о временном прекращении огня две недели назад. За это время проходили переговоры в Исламабаде, которые, однако, не привели к успеху.
Была запланирована еще одна встреча на среду, но Иран решил не участвовать в ней. Как сообщил Tasnim, власти Ирана сочли переговоры с США пустой потерей времени, так как эти контакты тормозят достижение взаимовыгодной сделки.
По данным агентства IRNA, такое решение принято Исламской Республикой из-за блокады Ормузского пролива и завышенных и малореалистичных требований со стороны США.
Тегеран и Вашингтон объявили о прекращении огня две недели назад. За это время они встретились в Исламабаде для переговоров, которые, однако, не привели к каким-либо результатам.
Очередная встреча была запланирована на среду, но Иран отказался участвовать. Как сообщил Tasnim, иранские власти посчитали контакты с США бессмысленными, так как те препятствуют достижению соглашения, выгодного обеим сторонам.
Согласно информации агентства IRNA, это решение Иран принял из-за ситуации с блокадой в Ормузском проливе и чрезмерными и нереалистичными требованиями США.
ИРАНСШАТегеранДональд Трамп
 
 
