"Военная задача". В США высказались об атаке на Иран после перемирия

"Военная задача". В США высказались об атаке на Иран после перемирия - 22.04.2026, ПРАЙМ

"Военная задача". В США высказались об атаке на Иран после перемирия

Если США примут решение нарушить перемирие и вновь атаковать Иран, это обернется для них неудачей, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал бывший аналитик... | 22.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-22T06:07+0300

2026-04-22T06:07+0300

2026-04-22T06:07+0300

МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Если США примут решение нарушить перемирие и вновь атаковать Иран, это обернется для них неудачей, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон."Как только перемирие закончится, корабли США не смогут оставаться близко к иранскому побережью", — заявил эксперт.По его словам, для альтернативного решения — сухопутной операции — у США практически нет возможностей."Военная задача состоит в том, чтобы <…> пройти вглубь страны и захватить ту часть Ирана, откуда запускаются ракеты. ... Но для этого понадобится один или два миллиона человек. А еще нужно доставить их невредимыми на берег, что практически невозможно", — заключил аналитик.Тегеран и Вашингтон объявили о прекращении огня две недели назад. За это время они встретились в Исламабаде для переговоров, которые, однако, не привели к каким-либо результатам.Очередная встреча была запланирована на среду, но Иран отказался участвовать. Как сообщил Tasnim, иранские власти посчитали контакты с США бессмысленными, так как те препятствуют достижению соглашения, выгодного обеим сторонам.Согласно информации агентства IRNA, это решение Иран принял из-за ситуации с блокадой в Ормузском проливе и чрезмерными и нереалистичными требованиями США.

иран

сша

тегеран

иран, сша, тегеран, цру