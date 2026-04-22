"Я не сдаюсь". На Западе злобно высмеяли объявленное Трампом перемирие - 22.04.2026, ПРАЙМ
"Я не сдаюсь". На Западе злобно высмеяли объявленное Трампом перемирие
06:40 22.04.2026 (обновлено: 06:47 22.04.2026)
 
"Я не сдаюсь". На Западе злобно высмеяли объявленное Трампом перемирие

Мюррей: Трамп скрыл поражение США, объявив бессрочное перемирие с Ираном

МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп объявил о бессрочном перемирии с Ираном как способ замаскировать поражение американских войск, отметил бывший посол Великобритании в Узбекистане, историк и публицист Крейг Мюррей в соцсети Х.
"Я не сдаюсь, я "бесконечно продлеваю свое перемирие". В одностороннем порядке", — написал журналист.
Таким образом он ответил на новость о продлении Трампом режима прекращения огня с Ираном на неопределенный срок.
Тегеран и Вашингтон объявили о прекращении огня две недели назад. За это время они провели переговоры в Исламабаде, которые, однако, завершились безрезультатно.
Новая встреча была запланирована на среду, но Иран отказался принять в ней участие. Как сообщило Tasnim, власти ИРИ посчитали контакты со Штатами пустой тратой времени, поскольку они препятствуют сделке, которая устроила бы обе стороны.
По информации агентства IRNA, Исламская Республика приняла это решение из-за блокады в Ормузском проливе и чрезмерных и нереалистичных требований США.
Во вторник вечером Трамп объявил о продлении режима прекращения огня с Ираном.
При этом глава Белого дома пообещал продолжить блокаду иранских портов. По его словам, Пакистан попросил США отложить удары по ИРИ до тех пор, пока Тегеран не представит предложение по переговорам.
