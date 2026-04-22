"Мы проиграем": в США забили тревогу из-за ситуации с Ираном

"Мы проиграем": в США забили тревогу из-за ситуации с Ираном - 22.04.2026, ПРАЙМ

"Мы проиграем": в США забили тревогу из-за ситуации с Ираном

Недостаток вооружений ставит США в тяжелую позицию в конфликте с Ираном, сказал бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в беседе с профессором Гленном...

2026-04-22T07:18+0300

2026-04-22T07:18+0300

2026-04-22T07:18+0300

дуглас макгрегор

иран

мировая экономика

общество

вашингтон

сша

МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Недостаток вооружений ставит США в тяжелую позицию в конфликте с Ираном, сказал бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в беседе с профессором Гленном Диесеном, опубликованной на его YouTube-канале."А что у нас по запасам зенитных ракет класса "земля-земля"? Мы потратили тысячу таких за первые три недели. Большую часть, честно говоря, за неделю. <…> Что ж, картина мрачная. <…> Не знаю, осталось ли у нас что-нибудь, что можно было бы разместить на земле. Возможно, мы заберем то, что осталось по всему миру. Но суть в том, что иранцы находятся в лучшем положении, чем мы. Это не значит, что они победят. Это значит, что мы проиграем", — признал военный.В преддверии этого события Центр стратегических и международных исследований (CSIS) предупредил, что из-за исчерпания запасов арсеналов в ходе борьбы с Ираном Вашингтону грозит нехватка важных высокоточных ракет.Согласно оценкам специалистов, процесс восстановления запасов может занять несколько лет.Аналитики CSIS сделали вывод, что сокращение запасов оружия создает риски для США в случае конфликта с Китаем. Перспективные боевые действия потребуют более значительных ресурсов, чем противостояние с Ираном.

иран

вашингтон

сша

дуглас макгрегор, иран, мировая экономика, общество , вашингтон, сша