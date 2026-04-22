Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"На грани краха". В США поразились сокрушительному удару Ирана - 22.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260422/iran-869377370.html
"На грани краха". В США поразились сокрушительному удару Ирана
"На грани краха". В США поразились сокрушительному удару Ирана - 22.04.2026, ПРАЙМ
"На грани краха". В США поразились сокрушительному удару Ирана
В случае продолжения роста напряженности на Ближнем Востоке победителем выйдет Иран, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью с... | 22.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-22T23:18+0300
2026-04-22T23:18+0300
мировая экономика
общество
иран
сша
ближний восток
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/06/868081791_192:0:3278:1736_1920x0_80_0_0_63ddd23dd65541d46da87a12367cfdc5.jpg
МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. В случае продолжения роста напряженности на Ближнем Востоке победителем выйдет Иран, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью с Дэниелом Дэвисом, которое размещено на его YouTube-канале. "Трампу просто нужно положить конец этой войне как можно скорее. Причина в том, что у него нет военной стратегии, которая позволила бы ему выиграть. Здесь просто нет военного варианта. Если двигаться вверх по лестнице эскалации, то победу одержат иранцы, а не американцы. Таким образом, военного варианта просто не существует", — сказал он. Тем временем мировая экономика находится "на грани краха", и дальнейшая эскалация может нанести ей еще один сокрушительный удар, отметил Миршаймер. "Израильтяне понимают: на данный момент мы проиграли войну. Мы — это США и Израиль. Мы потерпели неудачу по всем пунктам. Иранцы победили. С израильской точки зрения, это катастрофическая ситуация, потому что израильтяне рассматривают Иран как угрозу своему существованию", — резюмировал эксперт. Накануне вечером США сообщили о продлении режима прекращения огня с Ираном. Точные временные рамки его действия формально не установлены. Новая встреча планировалась на сегодня, однако Иран отказался от участия в ней. Иранские СМИ сообщили, что Тегеран счел эти контакты пустой тратой времени, поскольку Вашингтон мешает достигнуть соглашения, которое устроило бы обе стороны. Иран недоволен блокадой Ормузского пролива и чрезмерными и невыполнимыми требованиями США. По данным агентства Tasnim, Иран пока не принял решения о возобновлении переговорного процесса в ближайшее время.
иран
сша
ближний восток
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/06/868081791_577:0:2892:1736_1920x0_80_0_0_308f0ca00117bbd709ac1fb2754d032a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, общество , иран, сша, ближний восток
Мировая экономика, Общество , ИРАН, США, БЛИЖНИЙ ВОСТОК
23:18 22.04.2026
 
"На грани краха". В США поразились сокрушительному удару Ирана

Миршаймер: в случае продолжения эскалации на Ближнем Востоке победу одержит Иран

© РИА Новости | Перейти в медиабанкРазрушения в Тель-Авиве в результате ракетной атаки со стороны Ирана
Разрушения в Тель-Авиве в результате ракетной атаки со стороны Ирана - ПРАЙМ, 1920, 22.04.2026
Разрушения в Тель-Авиве в результате ракетной атаки со стороны Ирана. Архивное фото
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. В случае продолжения роста напряженности на Ближнем Востоке победителем выйдет Иран, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью с Дэниелом Дэвисом, которое размещено на его YouTube-канале.
"Трампу просто нужно положить конец этой войне как можно скорее. Причина в том, что у него нет военной стратегии, которая позволила бы ему выиграть. Здесь просто нет военного варианта. Если двигаться вверх по лестнице эскалации, то победу одержат иранцы, а не американцы. Таким образом, военного варианта просто не существует", — сказал он.
Тем временем мировая экономика находится "на грани краха", и дальнейшая эскалация может нанести ей еще один сокрушительный удар, отметил Миршаймер.
"Израильтяне понимают: на данный момент мы проиграли войну. Мы — это США и Израиль. Мы потерпели неудачу по всем пунктам. Иранцы победили. С израильской точки зрения, это катастрофическая ситуация, потому что израильтяне рассматривают Иран как угрозу своему существованию", — резюмировал эксперт.
Накануне вечером США сообщили о продлении режима прекращения огня с Ираном. Точные временные рамки его действия формально не установлены.
Новая встреча планировалась на сегодня, однако Иран отказался от участия в ней. Иранские СМИ сообщили, что Тегеран счел эти контакты пустой тратой времени, поскольку Вашингтон мешает достигнуть соглашения, которое устроило бы обе стороны. Иран недоволен блокадой Ормузского пролива и чрезмерными и невыполнимыми требованиями США.
По данным агентства Tasnim, Иран пока не принял решения о возобновлении переговорного процесса в ближайшее время.
 
Мировая экономикаОбществоИРАНСШАБЛИЖНИЙ ВОСТОК
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала