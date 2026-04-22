https://1prime.ru/20260422/iran-869377370.html

"На грани краха". В США поразились сокрушительному удару Ирана - 22.04.2026, ПРАЙМ

В случае продолжения роста напряженности на Ближнем Востоке победителем выйдет Иран, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью с...

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/06/868081791_192:0:3278:1736_1920x0_80_0_0_63ddd23dd65541d46da87a12367cfdc5.jpg

МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. В случае продолжения роста напряженности на Ближнем Востоке победителем выйдет Иран, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью с Дэниелом Дэвисом, которое размещено на его YouTube-канале. "Трампу просто нужно положить конец этой войне как можно скорее. Причина в том, что у него нет военной стратегии, которая позволила бы ему выиграть. Здесь просто нет военного варианта. Если двигаться вверх по лестнице эскалации, то победу одержат иранцы, а не американцы. Таким образом, военного варианта просто не существует", — сказал он. Тем временем мировая экономика находится "на грани краха", и дальнейшая эскалация может нанести ей еще один сокрушительный удар, отметил Миршаймер. "Израильтяне понимают: на данный момент мы проиграли войну. Мы — это США и Израиль. Мы потерпели неудачу по всем пунктам. Иранцы победили. С израильской точки зрения, это катастрофическая ситуация, потому что израильтяне рассматривают Иран как угрозу своему существованию", — резюмировал эксперт. Накануне вечером США сообщили о продлении режима прекращения огня с Ираном. Точные временные рамки его действия формально не установлены. Новая встреча планировалась на сегодня, однако Иран отказался от участия в ней. Иранские СМИ сообщили, что Тегеран счел эти контакты пустой тратой времени, поскольку Вашингтон мешает достигнуть соглашения, которое устроило бы обе стороны. Иран недоволен блокадой Ормузского пролива и чрезмерными и невыполнимыми требованиями США. По данным агентства Tasnim, Иран пока не принял решения о возобновлении переговорного процесса в ближайшее время.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

