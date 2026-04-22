"Сибирское здоровье" просит отозвать иск о неправильной маркировке товаров

2026-04-22T09:06+0300

БАРНАУЛ, 22 апр – ПРАЙМ. Компания "Сибирское здоровье", производящая косметику и БАДы, просит управление Роспотребнадзора Москвы отозвать иск в отношении предприятия о неправильной маркировке товаров специальными кодами, сославшись на сбои соединения в интернете, об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе компании. Ранее объединенная пресс-служба судов Новосибирской области сообщила, что в Железнодорожный районный суд Новосибирска поступило исковое заявление управления Роспотребнадзора по Москве к компании "Сибирское здоровье". Суть претензии в том, что предприятие, по данным управления, осуществляет реализацию молочной продукции с кодом идентификации, не зарегистрированным в системе "Честный знак". Истец полагает, что это может свидетельствовать об использовании поддельных кодов маркировки. Роспотребнадзор просит суд обязать компанию устранить нарушения. "Компания уже подготовила обращение в Роспотребнадзор с просьбой отозвать данный иск", - отмечают в "Сибирском здоровье". "Предмет обращения связан с единичными случаями сбоев онлайн-проверки в системе "Честный знак" – она вышла за установленный регламентом срок. Такое возможно при нестабильном интернет-соединении – система опаздывает с завершением онлайн-проверки кодов. В современных условиях мы регулярно испытываем проблемы с каналами связи, и Роспотребнадзор выявил единичные сбои проверки", - отметили в компании. В пресс-службе подчеркивают, что все коды, нанесенные на продукцию, полностью соответствуют установленным требованиям регулятора, продукция полностью соответствует требованиям качества, ситуация носит чисто технический характер, а упоминание в иске молочной продукции и вовсе ошибочно: "Сибирское здоровье" такую продукцию не производит и не продает. "Компания будет сотрудничать с надзорными органами для устранения любых возможных претензий и продолжит принимать все возможные меры для обеспечения высокого уровня качества продуктов и сервиса", - отмечают в "Сибирском здоровье", добавив, что предприятие организовало проверку и ведет работы, чтобы исправить произошедшее и не повторить ситуацию. "Внутренняя проверка компании выявила, что качество связи может повлиять на проверку маркировки небольшой части оборота продукции — в случаях, когда обращение к "Честному знаку" для проверки кода происходит с задержкой. В связи с этим были приняты меры", - подчеркивает пресс-служба. "Компания изменила серверное программное обеспечение для установки требуемого локального модуля "Честный знак". Решение тестируется, это должно повысить надёжность системы проверки", - заключается в сообщении. Компания "Сибирское здоровье" основана около 30 лет назад в Новосибирске, она производит БАДы, косметику и парфюмерию.

