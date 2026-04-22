https://1prime.ru/20260422/istochnik-869361808.html

ЕС планирует утвердить 20-й пакет антироссийских санкций в четверг

ЕС планирует окончательно утвердить 20-й пакет санкций против России во второй половине дня в четверг, сообщил РИА новости европейский источник

2026-04-22T15:10+0300

россия

мировая экономика

ес

https://cdnn.1prime.ru/img/83903/59/839035979_0:90:3319:1957_1920x0_80_0_0_32780470e784051d2b4b46362bd3f795.jpg

БРЮССЕЛЬ, 22 апр - ПРАЙМ. ЕС планирует окончательно утвердить 20-й пакет санкций против России во второй половине дня в четверг, сообщил РИА новости европейский источник "Сегодня 20-й пакет санкций был согласован постпредами, запущена письменная процедура для финального утверждения. Мы ждем, что она завершится завтра во второй половине дня", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что в тот же день или на следующий день можно ожидать публикацию пакета в официальном журнале Евросоюза.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

