ЕС планирует утвердить 20-й пакет антироссийских санкций в четверг
2026-04-22T15:10+0300
БРЮССЕЛЬ, 22 апр - ПРАЙМ. ЕС планирует окончательно утвердить 20-й пакет санкций против России во второй половине дня в четверг, сообщил РИА новости европейский источник "Сегодня 20-й пакет санкций был согласован постпредами, запущена письменная процедура для финального утверждения. Мы ждем, что она завершится завтра во второй половине дня", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что в тот же день или на следующий день можно ожидать публикацию пакета в официальном журнале Евросоюза.
