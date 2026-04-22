https://1prime.ru/20260422/italiya-869370488.html
Италия понизила прогноз роста ВВП на 2026 год
Италия понизила прогноз роста ВВП по итогам 2026 года на 0,1 процентного пункта, до 0,6%, заявил глава министерства экономики и финансов Джанкарло Джорджетти.
2026-04-22T18:44+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/76145/38/761453838_0:34:640:394_1920x0_80_0_0_fa52c9f0001bfd0240e3093568e53668.jpg
РИМ, 22 апр – ПРАЙМ. Италия понизила прогноз роста ВВП по итогам 2026 года на 0,1 процентного пункта, до 0,6%, заявил глава министерства экономики и финансов Джанкарло Джорджетти. "Мы скорректировали (прогноз по росту - ред.) ВВП на 2026 и 2027 годы, он снизится в 2026 году с 0,7 до 0,6%, в 2027 году - с 0,8 до 0,6%, а в 2028 году - с 0,9 до 0,8%", - сообщил он после заседания Совета министров Италии. Также Джорджетти сообщил о запланированном росте дефицита бюджета, который по итогам 2026 года будет больше ожидавшихся 2,8% ВВП и составит 2,9% ВВП. В 2027 году этот показатель по прогнозам должен составить 2,8% ВВП по сравнению с прежними оценками в 2,6%. Министр отметил, что текущие оценки носят предварительный характер и могут быть пересмотрены в ближайшее время. "Мы не живем в нормальных условиях, ситуация носит исключительно чрезвычайный характер, поэтому прогнозы, содержащиеся в документе, уже сегодня можно считать дискуссионными и, вероятно, в ближайшие недели они потребуют дальнейшего анализа, корректировок и обновлений", - добавил он. Экономика Италии может столкнуться с рецессией, если конфликт вокруг Ирана не завершится до конца года, заявил в среду президент итальянского объединения промышленников Confindustria Эммануэле Орсини. По его словам, скорейшее завершение конфликта приведет к замедлению роста ВВП до 0,5%, а его продолжение - к стагнации в экономике страны.
https://1prime.ru/20260422/germaniya-869365475.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76145/38/761453838_36:0:604:426_1920x0_80_0_0_e3a648cfdc5cf5ec334623f516ff6b06.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Джорджетти: Италия понизила прогноз роста ВВП на 2026 год до 0,6%
.
