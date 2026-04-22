Италия понизила прогноз роста ВВП на 2026 год

Италия понизила прогноз роста ВВП по итогам 2026 года на 0,1 процентного пункта, до 0,6%, заявил глава министерства экономики и финансов Джанкарло Джорджетти. | 22.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-22T18:44+0300

мировая экономика

италия

РИМ, 22 апр – ПРАЙМ. Италия понизила прогноз роста ВВП по итогам 2026 года на 0,1 процентного пункта, до 0,6%, заявил глава министерства экономики и финансов Джанкарло Джорджетти. "Мы скорректировали (прогноз по росту - ред.) ВВП на 2026 и 2027 годы, он снизится в 2026 году с 0,7 до 0,6%, в 2027 году - с 0,8 до 0,6%, а в 2028 году - с 0,9 до 0,8%", - сообщил он после заседания Совета министров Италии. Также Джорджетти сообщил о запланированном росте дефицита бюджета, который по итогам 2026 года будет больше ожидавшихся 2,8% ВВП и составит 2,9% ВВП. В 2027 году этот показатель по прогнозам должен составить 2,8% ВВП по сравнению с прежними оценками в 2,6%. Министр отметил, что текущие оценки носят предварительный характер и могут быть пересмотрены в ближайшее время. "Мы не живем в нормальных условиях, ситуация носит исключительно чрезвычайный характер, поэтому прогнозы, содержащиеся в документе, уже сегодня можно считать дискуссионными и, вероятно, в ближайшие недели они потребуют дальнейшего анализа, корректировок и обновлений", - добавил он. Экономика Италии может столкнуться с рецессией, если конфликт вокруг Ирана не завершится до конца года, заявил в среду президент итальянского объединения промышленников Confindustria Эммануэле Орсини. По его словам, скорейшее завершение конфликта приведет к замедлению роста ВВП до 0,5%, а его продолжение - к стагнации в экономике страны.

