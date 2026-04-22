"Яндекс Путешествия" запустил программу поддержки отелей

2026-04-22T07:47+0300

МОСКВА 22 апр – ПРАЙМ. "Яндекс Путешествия" при поддержке Российского союза туриндустрии (РСТ) запустили программу поддержки отелей, на этом фоне ранее отключившиеся гостиницы решили вернуться в сервис, рассказали РИА Новости в РСТ и "Яндекс Путешествиях". РСТ 5 февраля сообщал, что крупные российские гостиницы с совокупным номерным фондом в 50 тысяч отключили продажу номеров через "Яндекс Путешествия". Причиной стало повышение базовой комиссии сервисом с 1 февраля с 15% до 17%. "Яндекс Путешествия" при поддержке Российского союза туриндустрии запустили программу поддержки отелей. Она включает льготные условия для новых объектов, частичную компенсацию использования инструментов продвижения отелей на сервисе, а также инициативы по развитию доступной среды", - рассказали в сервисе. Выбранные меры поддержки были финализированы в ходе переговоров с гостиничной отраслью. По словам президента РСТ Ильи Уманского, союз приветствует достигнутые договоренности. "Также отметим, что дополнительный результат этих переговоров – возвращение ранее отключившихся отельных сетей на "Яндекс Путешествия", - подчеркнул он. В свою очередь руководитель сервиса Евгений Абрамзон отметил, что "Яндекс Путешествия" последние несколько лет активно занимаются развитием внутреннего туризма, в том числе вкладываются в продвижение отелей-партнеров, а также регионов. По словам Абрамзона, вместе с экспертами РСТ, в числе которых гостиницы, туроператоры, транспортные и страховые компании, были разработаны меры поддержки, которые позволят поддержать сферу гостиничных услуг. Это первый шаг комплексной программы поддержки, реализация которой планируется в этом году. "Мы слышим отрасль и понимаем, что в нынешнем году еще важнее объединить усилия с ключевыми игроками, чтобы предложить рынку работающие решения, которые позволят отельерам увеличить загрузку, а пользователям – путешествовать по стране еще более удобно и активно", - добавил он.

