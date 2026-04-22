Япония нарастила импорт зерновых из России
Япония в марте нарастила импорт зерновых из России на 970% в годовом выражении, следует из торговой статистики, обнародованной японским министерством финансов. | 22.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-22T03:24+0300
ТОКИО, 22 апр - ПРАЙМ. Япония в марте нарастила импорт зерновых из России на 970% в годовом выражении, следует из торговой статистики, обнародованной японским министерством финансов. В то же время импорт рыбы и рыбной продукции в отчетный период упал на 12,4%, а овощей - на 63,2%. В 2025 финансовом году, который завершился 31 марта, Япония нарастила импорт рыбы и рыбной продукции из России на 8,2% по сравнению с 2024 финансовым годом, но сократила импорт зерновых на 28,4%, овощей - на 34,4%, фруктов - на 89,5%.
