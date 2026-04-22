Япония в марте нарастила экспорт автомобилей в Россию на 28,8% в годовом выражении, следует из торговой статистики, обнародованной японским министерством... | 22.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-22T03:24+0300

ТОКИО, 22 апр - ПРАЙМ. Япония в марте нарастила экспорт автомобилей в Россию на 28,8% в годовом выражении, следует из торговой статистики, обнародованной японским министерством финансов. В то же время экспорт мотоциклов в отчетный период упал на 5,3%, а запчастей - на 3,9%. В 2025 финансовом году, который завершился 31 марта, Япония нарастила экспорт автомобилей в Россию на 3,5% по сравнению с 2024 финансовым годом, но сократила экспорт мотоциклов на 66,9%, а запчастей - на 15,1%.

