Япония в 2025 году импортировала из России 95 тысяч килолитров нефти

2026-04-22T03:27+0300

ТОКИО, 22 апр — ПРАЙМ. Япония в 2025 финансовом году, который завершился 31 марта, импортировала из России 95 тысяч килолитров нефти, следует из данных торговой статистики, обнародованной японским министерством финансов. Импорт российского СПГ за отчетный период снизился на 1,3% по сравнению с предыдущим годом, а угля, напротив, вырос на 23,6% в годовом выражении. Япония отказалась от постоянных закупок российской нефти в связи с ситуацией на Украине, но время от времени импортирует очень небольшой ее объем в рамках проекта "Сахалин-2".

