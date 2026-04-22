https://1prime.ru/20260422/japonija-869348779.html
Япония в 2025 году импортировала из России 95 тысяч килолитров нефти
Япония в 2025 году импортировала из России 95 тысяч килолитров нефти - 22.04.2026, ПРАЙМ
Япония в 2025 году импортировала из России 95 тысяч килолитров нефти
Япония в 2025 финансовом году, который завершился 31 марта, импортировала из России 95 тысяч килолитров нефти, следует из данных торговой статистики,... | 22.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-22T03:27+0300
2026-04-22T03:27+0300
2026-04-22T03:27+0300
энергетика
экономика
газ
япония
украина
сахалин-2
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869348779.jpg?1776817679
ТОКИО, 22 апр — ПРАЙМ. Япония в 2025 финансовом году, который завершился 31 марта, импортировала из России 95 тысяч килолитров нефти, следует из данных торговой статистики, обнародованной японским министерством финансов.
Импорт российского СПГ за отчетный период снизился на 1,3% по сравнению с предыдущим годом, а угля, напротив, вырос на 23,6% в годовом выражении.
Япония отказалась от постоянных закупок российской нефти в связи с ситуацией на Украине, но время от времени импортирует очень небольшой ее объем в рамках проекта "Сахалин-2".
япония
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
газ, япония, украина, сахалин-2
Энергетика, Экономика, Газ, ЯПОНИЯ, УКРАИНА, Сахалин-2
Япония в 2025 году импортировала из России 95 тысяч килолитров нефти
Япония в 2025 финансовом году импортировала из России 95 тысяч килолитров нефти
ТОКИО, 22 апр — ПРАЙМ. Япония в 2025 финансовом году, который завершился 31 марта, импортировала из России 95 тысяч килолитров нефти, следует из данных торговой статистики, обнародованной японским министерством финансов.
Импорт российского СПГ за отчетный период снизился на 1,3% по сравнению с предыдущим годом, а угля, напротив, вырос на 23,6% в годовом выражении.
Япония отказалась от постоянных закупок российской нефти в связи с ситуацией на Украине, но время от времени импортирует очень небольшой ее объем в рамках проекта "Сахалин-2".