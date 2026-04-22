https://1prime.ru/20260422/japonija-869348862.html

Япония увеличила экспорт в Россию в 2025 году

Общий объем экспорта из Японии в Россию по итогам 2025 финансового года, завершившегося 31 марта, вырос на 13,7% в годовом выражении, тогда как импорт снизился...

2026-04-22T03:37+0300

2026-04-22T04:06+0300

экономика

россия

мировая экономика

япония

рф

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869348862.jpg?1776819989

ТОКИО, 22 апр - ПРАЙМ. Общий объем экспорта из Японии в Россию по итогам 2025 финансового года, завершившегося 31 марта, вырос на 13,7% в годовом выражении, тогда как импорт снизился на 0,7%, свидетельствуют данные торговой статистики, обнародованные японским министерством финансов. В частности, экспорт составил 382,9 миллиарда иен (около 2,4 миллиарда долларов), а импорт - 832,1 миллиарда иен (примерно 5,2 миллиарда долларов). Так, в 2025 финансовом году Япония нарастила экспорт медицинской продукции в Россию на 20,1%, резины - на 24,2%, а пластика - на 42,6%. Также на 138,7% вырос экспорт в РФ компьютеров. Кроме этого, в отчётный период увеличился и импорт медицинских изделий из России в Японию - на 9,1%.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

