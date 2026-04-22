Япония увеличила экспорт в Россию в 2025 году - 22.04.2026, ПРАЙМ
Япония увеличила экспорт в Россию в 2025 году
03:37 22.04.2026 (обновлено: 04:06 22.04.2026)
 
Япония увеличила экспорт в Россию в 2025 году

ТОКИО, 22 апр - ПРАЙМ. Общий объем экспорта из Японии в Россию по итогам 2025 финансового года, завершившегося 31 марта, вырос на 13,7% в годовом выражении, тогда как импорт снизился на 0,7%, свидетельствуют данные торговой статистики, обнародованные японским министерством финансов.
В частности, экспорт составил 382,9 миллиарда иен (около 2,4 миллиарда долларов), а импорт - 832,1 миллиарда иен (примерно 5,2 миллиарда долларов).
Так, в 2025 финансовом году Япония нарастила экспорт медицинской продукции в Россию на 20,1%, резины - на 24,2%, а пластика - на 42,6%. Также на 138,7% вырос экспорт в РФ компьютеров.
Кроме этого, в отчётный период увеличился и импорт медицинских изделий из России в Японию - на 9,1%.
 
