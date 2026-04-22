Стала известна цена первой модели нового автомобильного бренда Jeland - 22.04.2026, ПРАЙМ
Стала известна цена первой модели нового автомобильного бренда Jeland
12:39 22.04.2026
 
Стала известна цена первой модели нового автомобильного бренда Jeland

МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Цена первой модели нового российского автомобильного бренда Jeland - J6 - составляет от 2,29 до 2,65 миллиона рублей, следует из прайс-листа, с которым ознакомилось РИА Новости.
Jeland - бренд, производство которого на бывшем заводе General Motors в Шушарах готовятся запустить в текущем квартале "АГР Холдиг" совместно с китайской компанией Defetoo.
Ранее в среду на официальном сайте бренда был опубликован прайс-лист модели кроссовера Jeland J6. Модель будет доступна в трех комплектациях: "Актив", "Комфорт" и "Престиж". Все три комплектации оснащаются турбированным двигателем 1,5 литра мощностью 147 лошадиных сил, роботизированной 6-ступенчатой коробкой передач и передним приводом.
Цена версии "Актив" составляет 2,29 миллиона рублей. Комплектация "Комфорт", отличающаяся наличием электрорегулировки водительского сиденья и камеры заднего вида с динамической разметкой, обойдется в 2,5 миллиона рублей.
В максимальной комплектации "Престиж" появляется камера кругового обзора, системы помощи водителю и электрическая регулировка двух передних сидений. Такая версия будет стоить 2,65 миллиона рублей.
 
