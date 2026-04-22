https://1prime.ru/20260422/jeland-869358400.html

Стала известна цена первой модели нового автомобильного бренда Jeland

2026-04-22T12:39+0300

бизнес

россия

general motors

https://cdnn.1prime.ru/img/82940/58/829405891_0:140:3076:1870_1920x0_80_0_0_449cc1b29cad3ba2d4da53daf76dc520.jpg

МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Цена первой модели нового российского автомобильного бренда Jeland - J6 - составляет от 2,29 до 2,65 миллиона рублей, следует из прайс-листа, с которым ознакомилось РИА Новости. Jeland - бренд, производство которого на бывшем заводе General Motors в Шушарах готовятся запустить в текущем квартале "АГР Холдиг" совместно с китайской компанией Defetoo. Ранее в среду на официальном сайте бренда был опубликован прайс-лист модели кроссовера Jeland J6. Модель будет доступна в трех комплектациях: "Актив", "Комфорт" и "Престиж". Все три комплектации оснащаются турбированным двигателем 1,5 литра мощностью 147 лошадиных сил, роботизированной 6-ступенчатой коробкой передач и передним приводом. Цена версии "Актив" составляет 2,29 миллиона рублей. Комплектация "Комфорт", отличающаяся наличием электрорегулировки водительского сиденья и камеры заднего вида с динамической разметкой, обойдется в 2,5 миллиона рублей. В максимальной комплектации "Престиж" появляется камера кругового обзора, системы помощи водителю и электрическая регулировка двух передних сидений. Такая версия будет стоить 2,65 миллиона рублей.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

