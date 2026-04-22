Юрист рассказал, как не завышать цену в магазинах - 22.04.2026, ПРАЙМ
Юрист рассказал, как не завышать цену в магазинах
Юрист рассказал, как не завышать цену в магазинах - 22.04.2026, ПРАЙМ
Юрист рассказал, как не завышать цену в магазинах
Стоимость товаров в российских магазинах не может зависеть от способа оплаты покупок - цена всегда должна быть одинаковой как при оплате наличными, так и с... | 22.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-22T05:47+0300
2026-04-22T05:47+0300
МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Стоимость товаров в российских магазинах не может зависеть от способа оплаты покупок - цена всегда должна быть одинаковой как при оплате наличными, так и с помощью карты или других безналичных способов, рассказал РИА Новости юрист коллегии адвокатов Delcredere Алим Березгов. "Продавец не может устанавливать разные цены на один и тот же товар или услугу в зависимости от того, платит покупатель наличными или использует перевод или карту", - пояснил он. При этом любое завышение цены при безналичной оплате или, наоборот, занижение при наличной считается нарушением, добавил юрист. По его словам, такой запрет нужен для защиты покупателей от скрытых надбавок, а также для исключения практики, когда продавец искусственно завышает цену, мотивируя это издержками на прием безналичных платежей. Юрист также порекомендовал ряд шагов для защиты своих прав в случае, если покупатель столкнулся с разными ценами в зависимости от способа оплаты. "Если вы столкнулись с такой практикой в магазине, необходимо обратиться к продавцу с письменной претензией с требованием соблюдать единую цену. Также можно обратиться в Роспотребнадзор с жалобой и в суд для защиты своих прав, включая взыскание компенсации морального вреда", - рассказал он.
бизнес, россия, роспотребнадзор
Бизнес, РОССИЯ, Роспотребнадзор
05:47 22.04.2026
 
Юрист рассказал, как не завышать цену в магазинах

Юрист Березгов: стоимость товаров в магазинах не может зависеть от способа оплаты

МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Стоимость товаров в российских магазинах не может зависеть от способа оплаты покупок - цена всегда должна быть одинаковой как при оплате наличными, так и с помощью карты или других безналичных способов, рассказал РИА Новости юрист коллегии адвокатов Delcredere Алим Березгов.
"Продавец не может устанавливать разные цены на один и тот же товар или услугу в зависимости от того, платит покупатель наличными или использует перевод или карту", - пояснил он.
При этом любое завышение цены при безналичной оплате или, наоборот, занижение при наличной считается нарушением, добавил юрист.
По его словам, такой запрет нужен для защиты покупателей от скрытых надбавок, а также для исключения практики, когда продавец искусственно завышает цену, мотивируя это издержками на прием безналичных платежей.
Юрист также порекомендовал ряд шагов для защиты своих прав в случае, если покупатель столкнулся с разными ценами в зависимости от способа оплаты.
"Если вы столкнулись с такой практикой в магазине, необходимо обратиться к продавцу с письменной претензией с требованием соблюдать единую цену. Также можно обратиться в Роспотребнадзор с жалобой и в суд для защиты своих прав, включая взыскание компенсации морального вреда", - рассказал он.
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
