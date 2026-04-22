Юрист рассказала, что грозит водителю за сбитого голубя

Штраф 600 рублей может грозить водителю, сбившему голубя, рассказала РИА Новости юрист Юлия Павлова. | 22.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-22T06:35+0300

МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Штраф 600 рублей может грозить водителю, сбившему голубя, рассказала РИА Новости юрист Юлия Павлова. "Голубь относится к охотничьим ресурсам, и такса за его уничтожение составляет 600 рублей", - сказала член Союза юристов-блогеров на базе МГЮА имени Кутафина при Ассоциации юристов России. Как отметила Павлова, то же правило распространяется на наезд на стаю: каждое животное учитывается как объект причинения вреда, и сумма может возрасти. Кроме того, юрист подчеркнула, что наезд на голубя считается ДТП, поэтому покидать место происшествия нельзя - если факт оставления будет зафиксирован, водителю может грозить лишение прав или арест.

