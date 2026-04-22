Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Экс-премьер Украины резко раскритиковал Зеленского после ЧП в Киеве - 22.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260422/kiev-869377207.html
Экс-премьер Украины резко раскритиковал Зеленского после ЧП в Киеве
Случай со стрельбой в Киеве, после которого сотрудники полиции покинули место происшествия, демонстрирует неэффективность системы правопорядка, созданной... | 22.04.2026, ПРАЙМ
киев
украина
николай азаров
общество
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/14/866698635_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_08c664883120615858ffac2f2f10f5d5.jpg
МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Случай со стрельбой в Киеве, после которого сотрудники полиции покинули место происшествия, демонстрирует неэффективность системы правопорядка, созданной киевским режимом, заявил бывший премьер Украины Николай Азаров в Telegram-канале."Яркий пример – увидев, как мужчина в Киеве расстреливает людей, 2 сотрудника патрульной полиции просто бросились наутек вместо того, чтобы обезвредить преступника. Они просто позорно бежали", — написал он.По его словам, на Украине отсутствуют механизмы, способные предотвратить будущие проблемы, связанные с возвращением с фронта большого числа людей."Зеленский и его шайка ничего не делают, чтобы этих людей трудоустроить, чтобы социально незащищенных защитить, а с психологическими проблемами реабилитировать. Вот тогда общество столкнется с серьезнейшей проблемой и отсутствием всяких механизмов, которые могли бы предохранить его от распространения этого негатива", — заявил он.Азаров также отметил, что вернувшиеся военные не будут воспринимать главу киевского режима как авторитет, что усугубит ситуацию.В воскресенье телеканал ТСН сообщил, что двое полицейских покинули место стрельбы в Киеве, оставив гражданских и ребенка без помощи.Глава Национальной полиции Украины Иван Выговский сообщил о начале служебной проверки, на время которой патрульные были отстранены от работы.В субботу вооруженный мужчина открыл стрельбу по людям в Голосеевском районе Киева, после чего захватил заложников и забаррикадировался в супермаркете. В ходе операции по задержанию его ликвидировали. Погибли шесть человек, еще 15 получили ранения.В субботу вооруженный мужчина открыл огонь по людям в Голосеевском районе Киева, а затем захватил несколько человек в заложники и забаррикадировался в супермаркете. Преступника ликвидировали при задержании. Погибли шесть человек, 15 получили ранения.
https://1prime.ru/20260422/zelenskiy-869377088.html
https://1prime.ru/20260422/udar-869376791.html
киев
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/14/866698635_164:0:2895:2048_1920x0_80_0_0_b21b49c35fc258668a990d275dda3fc2.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
23:15 22.04.2026
 
Экс-премьер Украины резко раскритиковал Зеленского после ЧП в Киеве

Азаров: стрельба в Киеве показала слабость правоохранительной системы

© AP Photo / Efrem Lukatsky
Киев - ПРАЙМ, 1920, 22.04.2026
Киев. Архивное фото
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 22.04.2026
"Атмосфера тревоги". На Западе сообщили о неожиданном ударе по Украине
Вчера, 23:12
 
КиевУКРАИНАНиколай АзаровОбщество
 
 
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала