Экс-премьер Украины резко раскритиковал Зеленского после ЧП в Киеве

Случай со стрельбой в Киеве, после которого сотрудники полиции покинули место происшествия, демонстрирует неэффективность системы правопорядка, созданной...

2026-04-22T23:15+0300

МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Случай со стрельбой в Киеве, после которого сотрудники полиции покинули место происшествия, демонстрирует неэффективность системы правопорядка, созданной киевским режимом, заявил бывший премьер Украины Николай Азаров в Telegram-канале."Яркий пример – увидев, как мужчина в Киеве расстреливает людей, 2 сотрудника патрульной полиции просто бросились наутек вместо того, чтобы обезвредить преступника. Они просто позорно бежали", — написал он.По его словам, на Украине отсутствуют механизмы, способные предотвратить будущие проблемы, связанные с возвращением с фронта большого числа людей."Зеленский и его шайка ничего не делают, чтобы этих людей трудоустроить, чтобы социально незащищенных защитить, а с психологическими проблемами реабилитировать. Вот тогда общество столкнется с серьезнейшей проблемой и отсутствием всяких механизмов, которые могли бы предохранить его от распространения этого негатива", — заявил он.Азаров также отметил, что вернувшиеся военные не будут воспринимать главу киевского режима как авторитет, что усугубит ситуацию.В воскресенье телеканал ТСН сообщил, что двое полицейских покинули место стрельбы в Киеве, оставив гражданских и ребенка без помощи.Глава Национальной полиции Украины Иван Выговский сообщил о начале служебной проверки, на время которой патрульные были отстранены от работы.В субботу вооруженный мужчина открыл стрельбу по людям в Голосеевском районе Киева, после чего захватил заложников и забаррикадировался в супермаркете. В ходе операции по задержанию его ликвидировали. Погибли шесть человек, еще 15 получили ранения.В субботу вооруженный мужчина открыл огонь по людям в Голосеевском районе Киева, а затем захватил несколько человек в заложники и забаррикадировался в супермаркете. Преступника ликвидировали при задержании. Погибли шесть человек, 15 получили ранения.

