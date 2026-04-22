Кихара не ответил на вопрос, готова ли Япония принимать решения по разведке - 22.04.2026, ПРАЙМ
Кихара не ответил на вопрос, готова ли Япония принимать решения по разведке
05:10 22.04.2026
 
Кихара не ответил на вопрос, готова ли Япония принимать решения по разведке

ТОКИО, 22 апр — ПРАЙМ. Генеральный секретарь кабинета министров Японии Минору Кихара не дал прямого ответа на вопрос о том, готова ли страна принимать самостоятельные политические решения в случае расхождения данных разведки с США.
В ходе парламентских прений депутат оппозиционной Конституционно-демократической партии Японии Акира Нагацума заявил, что для полноценного функционирования разведки власти должны быть готовы действовать независимо, если полученная информация отличается от американской.
"Если Япония получит информацию, отличающуюся от американской, она должна быть готова принимать и отличающиеся от США политические решения", — отметил он.
В ответ Кихара заявил, что не считает, будто Япония ранее сознательно ограничивала развитие разведки из-за отношений с США, однако признал необходимость её усиления.
"Международная ситуация постоянно меняется… необходимо укреплять разведывательные функции", — подчеркнул он.
При этом генсек отметил, что законопроект в сфере разведки направлен на усиление координации и не предполагает изменения базового подхода к внешней политике.
"Союз с США остаётся основой безопасности Японии", — добавил Кихара, не ответив напрямую на поставленный вопрос.
Рассматриваемый в парламенте законопроект предусматривает создание национального совета по разведке во главе с премьер-министром. В его состав войдут девять министров, а при аппарате кабинета будет создано национальное разведывательное управление, которое получит координационные полномочия и право запрашивать информацию у ведомств.
Оппозиция критикует инициативу, указывая на риски для приватности и политической нейтральности.
 
