Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Ключевая ставка не выше девяти процентов в 2027 году реальна, уверен Костин - 22.04.2026, ПРАЙМ
Ключевая ставка не выше девяти процентов в 2027 году реальна, уверен Костин
Ключевая ставка Банка России в 8-9% в 2027 году реальна, такое мнение высказал глава ВТБ Андрей Костин в рамках бизнес-диалога с клиентами. | 22.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-22T12:53+0300
финансы
банки
андрей костин
банк россия
втб
центральные банки
МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Ключевая ставка Банка России в 8-9% в 2027 году реальна, такое мнение высказал глава ВТБ Андрей Костин в рамках бизнес-диалога с клиентами. Отвечая на вопрос, реально ли достичь ключевой ставки в 8–9% в 2027 году, он сказал: "Мне кажется, реально, да". "Многие ругают Центральный банк, но в этом есть четкая логика. Действительно, инфляция – это плохо. Действительно, хорошо, если бы инфляция была бы 4%, тогда ставка была бы 6-7%, наверное", – добавил Костин. Он вспомнил, что ключевая ставка в России достигала 21% и обратил внимание, что сегодня российской экономике тяжело, но если взяли курс, то его "надо потерпеть". "Думаю, что ожидать надо, что все-таки ставка будет снижаться. И в 2027 году, мне кажется, она должна упасть все-таки до однозначной цифры", – заключил он. Регулятор последовательно, но осторожно смягчает денежно-кредитную политику с прошлого года. Если в начале 2025 года ключевая ставка составляла 21%, то в конце года – 16%. В марте Банк России снизил ключевую ставку седьмой раз подряд – до 15%, повторив февральский шаг в 0,5 процентного пункта. Следующее заседание по ключевой ставке пройдет 24 апреля.
Финансы, Банки, Андрей Костин, банк Россия, ВТБ, центральные банки
