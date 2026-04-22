Глава ВТБ Андрей Костин не ожидает драматического снижения курса рубля и считает национальную валюту надежным средством для сбережений. | 22.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-22T17:10+0300
МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Глава ВТБ Андрей Костин не ожидает драматического снижения курса рубля и считает национальную валюту надежным средством для сбережений. "Мне кажется, для экономики было бы позитивно, если бы мы рубль снизили, но мне кажется, никакого драматического снижения не будет", - заявил он в рамках бизнес-диалога с клиентами. Существенного ослабления рубля Костин не ожидает. "Все прогнозируют его (ослабление - ред.), но он (рубль - ред.) месяц за месяцем держится и ничего с ним не случается", - сказал он. Также глава ВТБ отметил, что при нынешних ставках лучше всего держать сбережения в рубле. "Видите, сейчас цены на нефть высокие, и частично цена рубля подскочила из-за того, что Минфин не приобретает валюту. Но такой уровень доходности как сегодня - за последние 12 месяцев депозиты в рублях и рублевые облигации показали совокупную доходность от 21% до 28% - это лучший актив после золота", - сказал он. "На сегодня ставки достаточно высокие, перспективы рубля в среднем сроке стабильны. Мне кажется, что в рубле оставаться надежно", - отметил глава ВТБ.
https://1prime.ru/20260422/sberbank-869365659.html
Экономика, Финансы, Рынок, Банки, Андрей Костин, ВТБ, Минфин
Сбербанк планирует заплатить вторые по величине дивиденды в истории