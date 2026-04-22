С 1 июля 2026 года продать квартиру можно будет при помощи биометрии

2026-04-22T00:17+0300

МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. С 1 июля 2026 года продать квартиру и совершить другие сделки с недвижимостью можно будет при помощи биометрии, рассказал РИА Новости глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. "Вместо подписи можно будет использовать биометрию, то есть упростится процесс взаимодействия покупателя-продавца, а сейчас, чтобы совершить сделку удалённо, нужно предварительно подать в Росреестр своё согласие на электронную регистрацию сделок", - сказал он. По мнению главы комитета, сделки с недвижимостью с использованием биометрии позволят снизить риск мошеннических операций. "Я уверен, что использование биометрических данных, конечно, подтвержденных соответствующими структурами, снизит риски недобросовестных сделок. Подделывать биометрические данные мошенники пока не научились", - отметил Аксаков. Единая биометрическая система (ЕБС) - государственная информационная платформа, на базе которой предоставляются различные услуги. В их числе - бесконтактная оплата покупок, проезд в транспорте, дистанционное открытие бизнеса, обслуживание в МФЦ, оформление электронной подписи и ряд других. Каждый заявитель может выбрать, как именно ему удобнее получить услугу - по паспорту или с применением современных технологий.

недвижимость, россия, финансы, анатолий аксаков, госдума, росреестр