С 1 июля 2026 года продать квартиру можно будет при помощи биометрии - 22.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260422/kvartira-869346281.html
С 1 июля 2026 года продать квартиру можно будет при помощи биометрии
С 1 июля 2026 года продать квартиру можно будет при помощи биометрии - 22.04.2026, ПРАЙМ
С 1 июля 2026 года продать квартиру можно будет при помощи биометрии
С 1 июля 2026 года продать квартиру и совершить другие сделки с недвижимостью можно будет при помощи биометрии, рассказал РИА Новости глава комитета Госдумы по... | 22.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-22T00:17+0300
2026-04-22T00:17+0300
недвижимость
россия
финансы
анатолий аксаков
госдума
росреестр
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869346281.jpg?1776806268
МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. С 1 июля 2026 года продать квартиру и совершить другие сделки с недвижимостью можно будет при помощи биометрии, рассказал РИА Новости глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. "Вместо подписи можно будет использовать биометрию, то есть упростится процесс взаимодействия покупателя-продавца, а сейчас, чтобы совершить сделку удалённо, нужно предварительно подать в Росреестр своё согласие на электронную регистрацию сделок", - сказал он. По мнению главы комитета, сделки с недвижимостью с использованием биометрии позволят снизить риск мошеннических операций. "Я уверен, что использование биометрических данных, конечно, подтвержденных соответствующими структурами, снизит риски недобросовестных сделок. Подделывать биометрические данные мошенники пока не научились", - отметил Аксаков. Единая биометрическая система (ЕБС) - государственная информационная платформа, на базе которой предоставляются различные услуги. В их числе - бесконтактная оплата покупок, проезд в транспорте, дистанционное открытие бизнеса, обслуживание в МФЦ, оформление электронной подписи и ряд других. Каждый заявитель может выбрать, как именно ему удобнее получить услугу - по паспорту или с применением современных технологий.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
недвижимость, россия, финансы, анатолий аксаков, госдума, росреестр
Недвижимость, РОССИЯ, Финансы, Анатолий Аксаков, Госдума, Росреестр
00:17 22.04.2026
 
С 1 июля 2026 года продать квартиру можно будет при помощи биометрии

Аксаков: с 1 июля 2026 года продать квартиру можно будет при помощи биометрии

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. С 1 июля 2026 года продать квартиру и совершить другие сделки с недвижимостью можно будет при помощи биометрии, рассказал РИА Новости глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
"Вместо подписи можно будет использовать биометрию, то есть упростится процесс взаимодействия покупателя-продавца, а сейчас, чтобы совершить сделку удалённо, нужно предварительно подать в Росреестр своё согласие на электронную регистрацию сделок", - сказал он.
По мнению главы комитета, сделки с недвижимостью с использованием биометрии позволят снизить риск мошеннических операций. "Я уверен, что использование биометрических данных, конечно, подтвержденных соответствующими структурами, снизит риски недобросовестных сделок. Подделывать биометрические данные мошенники пока не научились", - отметил Аксаков.
Единая биометрическая система (ЕБС) - государственная информационная платформа, на базе которой предоставляются различные услуги. В их числе - бесконтактная оплата покупок, проезд в транспорте, дистанционное открытие бизнеса, обслуживание в МФЦ, оформление электронной подписи и ряд других. Каждый заявитель может выбрать, как именно ему удобнее получить услугу - по паспорту или с применением современных технологий.
 
НедвижимостьРОССИЯФинансыАнатолий АксаковГосдумаРосреестр
 
 
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала