Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Официальные лица Словакии планируют поездки в Россию - 22.04.2026, ПРАЙМ
Официальные лица Словакии планируют поездки в Россию
04:16 22.04.2026
 
Официальные лица Словакии планируют поездки в Россию

Вице-спикер парламента Гашпар: официальные лица Словакии планируют поездки в Россию

БРАТИСЛАВА, 22 апр - ПРАЙМ. Официальные лица Словакии планирую поездки в РФ для укрепления экономического сотрудничества, сообщил РИА Новости вице-спикер парламента республики Тибор Гашпар.
Ранее Гашпар сообщил РИА Новости, что вместе со словацким премьер-министром Робертом Фицо он посетит торжества по случаю Дня Победы в Москве.
"В будущем планируются и другие поездки, направленные на укрепление экономического и хозяйственного сотрудничества", - сообщил Гашпар.
В мае 2025 года премьер Словакии посетил Москву для участия в торжествах по случаю Дня Победы. Пятнадцатого марта он заявил о готовности вновь посетить торжества в День Победы в столице РФ. Посол РФ в Словакии Сергей Андреев говорил РИА Новости в марте, что российская сторона подтвердила готовность принять премьер-министра Словакии 9 мая для участия в торжествах по случаю Дня Победы.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9.00 мск.
 
