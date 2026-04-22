Официальные лица Словакии планируют поездки в Россию

2026-04-22T04:16+0300

БРАТИСЛАВА, 22 апр - ПРАЙМ. Официальные лица Словакии планирую поездки в РФ для укрепления экономического сотрудничества, сообщил РИА Новости вице-спикер парламента республики Тибор Гашпар. Ранее Гашпар сообщил РИА Новости, что вместе со словацким премьер-министром Робертом Фицо он посетит торжества по случаю Дня Победы в Москве. "В будущем планируются и другие поездки, направленные на укрепление экономического и хозяйственного сотрудничества", - сообщил Гашпар. В мае 2025 года премьер Словакии посетил Москву для участия в торжествах по случаю Дня Победы. Пятнадцатого марта он заявил о готовности вновь посетить торжества в День Победы в столице РФ. Посол РФ в Словакии Сергей Андреев говорил РИА Новости в марте, что российская сторона подтвердила готовность принять премьер-министра Словакии 9 мая для участия в торжествах по случаю Дня Победы. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9.00 мск.

