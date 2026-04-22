СМИ раскрыли, что произошло после предупреждения Медведева
МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев вынес серьезное предупреждение государствам, которые поставляют Киеву военную технику для ударов по России, пишет обозреватель издания Almasry Alyoum Саад Халаф.
"Относительно заявлений Дмитрия Медведева следует отметить, что их нельзя правильно понять без учета выступления Лаврова в Анталье. Упоминая европейские и турецкие компании, которые производят беспилотники для Украины, и называя их 'потенциальными целями', он не отступал от новой российской линии", — говорится в публикации.
По мнению автора материала, глава МИД России Сергей Лавров на Анталийском дипломатическом форуме озвучил актуальную стратегию Кремля, подчеркнув, что теоретически "дверь открыта" для любых возможных переговоров, но фактически боевые действия продолжаются. Как предполагает журналист, Лавров фактически заложил политико-стратегические основы этого нового направления, где Европа "становится частью военной логики" и рассматривается как возможный оперативный тыл.
"Медведев, в свою очередь, усиливает эту линию, прямо заявляя о последствиях: если вы, европейцы, участвуете в производстве оружия, не думайте, что останетесь в безопасности", — резюмировали в статье.
На прошлой неделе Минобороны предоставило информацию, согласно которой предприятия украинских компаний, производящих БПЛА и их комплектующие, находятся на территории восьми стран Европы. Медведев назвал данную публикацию реестром потенциальных законных целей для ВС России.
В Кремле неоднократно подчеркивали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания те действия, которые могут быть опасны для ее интересов.