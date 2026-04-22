Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ раскрыли, что произошло после предупреждения Медведева - 22.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260422/medvedev-869376655.html
СМИ раскрыли, что произошло после предупреждения Медведева
россия
мировая экономика
европа
киев
анталья
дмитрий медведев
сергей лавров
мид рф
вс рф
https://cdnn.1prime.ru/img/84314/34/843143473_0:80:3072:1808_1920x0_80_0_0_efc2712a7b20d3d60d9cee0b0619038d.jpg
европа
киев
анталья
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84314/34/843143473_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_5931260091f4d3db00235941228c0c84.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
23:11 22.04.2026 (обновлено: 23:12 22.04.2026)
 
СМИ раскрыли, что произошло после предупреждения Медведева

Халаф: Медведев и Лавров обозначили стратегию Кремля по Украине

© РИА Новости . Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - ПРАЙМ, 1920, 22.04.2026
Дмитрий Медведев. Архивное фото
© РИА Новости . Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев вынес серьезное предупреждение государствам, которые поставляют Киеву военную технику для ударов по России, пишет обозреватель издания Almasry Alyoum Саад Халаф.
"Относительно заявлений Дмитрия Медведева следует отметить, что их нельзя правильно понять без учета выступления Лаврова в Анталье. Упоминая европейские и турецкие компании, которые производят беспилотники для Украины, и называя их 'потенциальными целями', он не отступал от новой российской линии", — говорится в публикации.
По мнению автора материала, глава МИД России Сергей Лавров на Анталийском дипломатическом форуме озвучил актуальную стратегию Кремля, подчеркнув, что теоретически "дверь открыта" для любых возможных переговоров, но фактически боевые действия продолжаются. Как предполагает журналист, Лавров фактически заложил политико-стратегические основы этого нового направления, где Европа "становится частью военной логики" и рассматривается как возможный оперативный тыл.
"Медведев, в свою очередь, усиливает эту линию, прямо заявляя о последствиях: если вы, европейцы, участвуете в производстве оружия, не думайте, что останетесь в безопасности", — резюмировали в статье.
На прошлой неделе Минобороны предоставило информацию, согласно которой предприятия украинских компаний, производящих БПЛА и их комплектующие, находятся на территории восьми стран Европы. Медведев назвал данную публикацию реестром потенциальных законных целей для ВС России.
В Кремле неоднократно подчеркивали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания те действия, которые могут быть опасны для ее интересов.
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала