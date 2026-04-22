МИД предложил Западу сотрудничать по Северному морскому пути - 22.04.2026, ПРАЙМ
МИД предложил Западу сотрудничать по Северному морскому пути
МИД предложил Западу сотрудничать по Северному морскому пути - 22.04.2026, ПРАЙМ
МИД предложил Западу сотрудничать по Северному морскому пути
Директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников заявил, что если Запад захочет сотрудничать по Северному морскому пути, то РФ рассмотрит... | 22.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-22T01:02+0300
2026-04-22T01:02+0300
МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников заявил, что если Запад захочет сотрудничать по Северному морскому пути, то РФ рассмотрит такую возможность. "Россия открыта к профильному диалогу со всеми, кто готов к конструктивному и взаимовыгодному сотрудничеству. Сейчас оно в первую очередь развивается с внерегиональными странами, прежде всего с Китаем и Индией. Если западные арктические страны проявят интерес, мы рассмотрим возможные варианты взаимодействия и с их участием", - заявил Масленников "Известиям".
рф
запад
китай
россия, мировая экономика, рф, запад, китай, мид рф, мид
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, РФ, ЗАПАД, КИТАЙ, МИД РФ, МИД
01:02 22.04.2026
 
МИД предложил Западу сотрудничать по Северному морскому пути

Масленников: Россия рассмотрит возможность сотрудничества по Северному морскому пути

МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников заявил, что если Запад захочет сотрудничать по Северному морскому пути, то РФ рассмотрит такую возможность.
"Россия открыта к профильному диалогу со всеми, кто готов к конструктивному и взаимовыгодному сотрудничеству. Сейчас оно в первую очередь развивается с внерегиональными странами, прежде всего с Китаем и Индией. Если западные арктические страны проявят интерес, мы рассмотрим возможные варианты взаимодействия и с их участием", - заявил Масленников "Известиям".
 
ЭкономикаРОССИЯМировая экономикаРФЗАПАДКИТАЙМИД РФМИД
 
 
