В Минэнерго рассказали о запасе топлива для проведения полевых работ - 22.04.2026, ПРАЙМ
В Минэнерго рассказали о запасе топлива для проведения полевых работ
https://1prime.ru/20260422/minselkhoz-869364757.html
19:49 22.04.2026
 
Минэнерго: в России сформирован запас топлива для стабильного проведения полевых работ

МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. В России сформирован необходимый запас топлива для стабильного проведения сезонных полевых работ, сообщило Минэнерго РФ.
"В целях стабильного прохождения сезонных полевых работ сформирован необходимый запас топлива, что позволяет обеспечить проведение аграрной кампании в штатном режиме", - сказано в сообщении.
В Минэнерго также отметили, что внутренний рынок в полном объеме обеспечен всеми видами топлива, включая бензин, дизельное топливо и авиационный керосин.
Как подчеркнули в министерстве, стабильности на внутреннем рынке способствуют меры, принятые правительством РФ. В частности, с апреля действует временный запрет на экспорт бензина, а также сохраняется ограничение на экспорт дизельного топлива для непроизводителей.
"Министерство энергетики Российской Федерации продолжает в ежедневном режиме взаимодействовать с регионами и участниками рынка, ведёт системную работу по обеспечению надёжных поставок моторного топлива потребителям", - сообщили в ведомстве.
Уборка урожая зерновых культур - ПРАЙМ, 1920, 22.04.2026
Минсельхоз рассчитывает на хороший урожай зерновых в 2026 году
