В Минэнерго рассказали о запасе топлива для проведения полевых работ

2026-04-22T19:49+0300

МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. В России сформирован необходимый запас топлива для стабильного проведения сезонных полевых работ, сообщило Минэнерго РФ. "В целях стабильного прохождения сезонных полевых работ сформирован необходимый запас топлива, что позволяет обеспечить проведение аграрной кампании в штатном режиме", - сказано в сообщении. В Минэнерго также отметили, что внутренний рынок в полном объеме обеспечен всеми видами топлива, включая бензин, дизельное топливо и авиационный керосин. Как подчеркнули в министерстве, стабильности на внутреннем рынке способствуют меры, принятые правительством РФ. В частности, с апреля действует временный запрет на экспорт бензина, а также сохраняется ограничение на экспорт дизельного топлива для непроизводителей. "Министерство энергетики Российской Федерации продолжает в ежедневном режиме взаимодействовать с регионами и участниками рынка, ведёт системную работу по обеспечению надёжных поставок моторного топлива потребителям", - сообщили в ведомстве.

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

