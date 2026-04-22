Минфин разместил ОФЗ 26254 на 99,864 миллиарда рублей
2026-04-22T17:02+0300
МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Минфин России разместил на безлимитном аукционе облигации федерального займа (ОФЗ) с постоянным купонным доходом серии 26254 с погашением в октябре 2040 года на 99,864 миллиарда рублей по номиналу при спросе в 198,763 миллиарда, говорится в сообщении министерства. Цена отсечения составила 93,6801% от номинала, средневзвешенная цена - 93,6929% от номинала. Доходность по цене отсечения составила 14,52% годовых, средневзвешенная доходность - также 14,52% годовых. "Информация указана без учета результатов дополнительного размещения после аукциона. Дополнительное размещение после аукциона осуществлено по средневзвешенной цене аукциона", - сообщило министерство. На предыдущем аукционе в среду Минфин разместил ОФЗ 26245 с погашением в сентябре 2035 года на 115,754 миллиарда рублей по номиналу при спросе в 235,613 миллиарда.
Минфин разместил ОФЗ 26254 на 99,86 млрд руб при спросе в 198,76 млрд руб