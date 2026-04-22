Минпромторг объявил конкурс на субсидии производителям редких металлов
2026-04-22T15:01+0300
МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Минпромторг РФ объявил конкурсный отбор на субсидии российским производителям продукции редких и редкоземельных металлов для возмещения скидок покупателям, говорится в сообщении ведомства. "Минпромторг России объявляет конкурсный отбор на предоставление субсидии российским производителям продукции редких и редкоземельных металлов. Субсидия предоставляется для возмещения скидок, предоставленных покупателям при реализации продукции РМ и РЗМ", - говорится в сообщении. В Минпромторге РФ добавили, что максимальный размер скидки составляет не более 30% от цены, утвержденной торгово-сбытовой политикой без учета НДС. Мера поддержки реализуется в рамках госпрограммы "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" и нацпроекта "Новые материалы и химия".
