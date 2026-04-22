Минпромторг намерен создать новую программу поддержки фармотрасли
Минпромторг России работает над созданием новой программы субсидирования клинических исследований лекарственных препаратов, сообщили журналистам в ведомстве.
2026-04-22T19:31+0300
МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Минпромторг России работает над созданием новой программы субсидирования клинических исследований лекарственных препаратов, сообщили журналистам в ведомстве. По данным министерства, доля российских фармпроизводителей на внутреннем рынке по итогам 2025 года составила 45,9% в денежном выражении. "В качестве новой меры поддержки отрасли Минпромторг России планирует создание новой программы субсидирования затрат на III фазу клинических исследований оригинальных лекарственных препаратов, которые являются первыми или лучшими в классе", - говорится в сообщении. Уточняется, что сейчас проект соответствующего акта проходит последние этапы согласования, после чего будет внесен в правительство. Проведение отбора претендентов на получение субсидии планируется провести уже в этом году, а сами выплаты компенсаций начнутся с 2027 года, добавили в министерстве. "Важно, что поддержку получат только проекты, по которым производители уже провели все необходимые клинические исследования и получили регистрационное удостоверение на лекарственный препарат", - подчеркнули в Минпромторге. В ведомстве считают, что российские фармкомпании смогут таким образом проводить более активную работу по разработке и проведению клинических исследований оригинальных лекарственных препаратов.
https://1prime.ru/20260414/minzdrav-869141539.html
Минздрав сформировал новый перечень стратегически значимых лекарств