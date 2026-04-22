Россия планирует нарастить производство хмеля до 340 тонн в 2026 году
Россия планирует нарастить производство хмеля до 340 тонн в 2026 году - 22.04.2026, ПРАЙМ
Россия планирует нарастить производство хмеля до 340 тонн в 2026 году
Россия планирует нарастить производство хмеля в 2026 году до 340 тонн, превзойдя показатели 2024 и 2025 годов, рассказал замминистра сельского хозяйства РФ... | 22.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-22T14:35+0300
2026-04-22T14:35+0300
2026-04-22T14:35+0300
МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Россия планирует нарастить производство хмеля в 2026 году до 340 тонн, превзойдя показатели 2024 и 2025 годов, рассказал замминистра сельского хозяйства РФ Андрей Разин на пресс-конференции в МИЦ "Известия", посвященной запуску акции "Дни пива России". "К сожалению, в 2025 году у нас несколько снизился объем производства, порядка 5% относительно 2024 года. Но связано это было исключительно в связи с неблагоприятными погодными условиями в наших основных регионах, где производится хмель", - сообщил он. Так, сильнее всего погодные условия затронули Чувашию - в регионе были определенные проблемы с заморозками. А в Краснодарском каре была засуха. "Но видим, что на 2026 год мы уже планируем порядка 340 тонн в производстве, то есть больше, чем даже в 2024 году, и соответственно больше, чем в 2025. И также видим, что увеличивается у нас площадь хмельников до 589 гектаров плановая. В прошлом году она составляла порядка 402-403 гектаров", - рассказал Разин. По его словам, в развитии хмелеводства необходимо многое сделать, чтобы восстановить былые объемы производства. Он отметил, что у России есть потенциал для того, чтобы обеспечить собственное производство пива необходимым сырьем, в частности хмелем. "В последние годы мы видим определенную положительную динамику с точки зрения увеличения объема производства", - подчеркнул замминистра. Так, в Минсельхозе считают возможным нарастить объемы производства к 2030 году до 2 тысяч тонн. В стране есть соответствующие меры господдержки, как на федеральном, так и региональном уровнях, напомнил Разин.
чувашия
промышленность, россия, чувашия, минсельхоз
Промышленность, РОССИЯ, Чувашия, Минсельхоз
Россия планирует нарастить производство хмеля до 340 тонн в 2026 году
Минсельхоз: Россия планирует нарастить производство хмеля до 340 тонн в 2026 году
МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Россия планирует нарастить производство хмеля в 2026 году до 340 тонн, превзойдя показатели 2024 и 2025 годов, рассказал замминистра сельского хозяйства РФ Андрей Разин на пресс-конференции в МИЦ "Известия", посвященной запуску акции "Дни пива России".
"К сожалению, в 2025 году у нас несколько снизился объем производства, порядка 5% относительно 2024 года. Но связано это было исключительно в связи с неблагоприятными погодными условиями в наших основных регионах, где производится хмель", - сообщил он.
Так, сильнее всего погодные условия затронули Чувашию
- в регионе были определенные проблемы с заморозками. А в Краснодарском каре была засуха.
"Но видим, что на 2026 год мы уже планируем порядка 340 тонн в производстве, то есть больше, чем даже в 2024 году, и соответственно больше, чем в 2025. И также видим, что увеличивается у нас площадь хмельников до 589 гектаров плановая. В прошлом году она составляла порядка 402-403 гектаров", - рассказал Разин.
По его словам, в развитии хмелеводства необходимо многое сделать, чтобы восстановить былые объемы производства. Он отметил, что у России есть потенциал для того, чтобы обеспечить собственное производство пива необходимым сырьем, в частности хмелем.
"В последние годы мы видим определенную положительную динамику с точки зрения увеличения объема производства", - подчеркнул замминистра.
Так, в Минсельхозе
считают возможным нарастить объемы производства к 2030 году до 2 тысяч тонн. В стране есть соответствующие меры господдержки, как на федеральном, так и региональном уровнях, напомнил Разин.