Россия планирует нарастить производство хмеля до 340 тонн в 2026 году

2026-04-22T14:35+0300

МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Россия планирует нарастить производство хмеля в 2026 году до 340 тонн, превзойдя показатели 2024 и 2025 годов, рассказал замминистра сельского хозяйства РФ Андрей Разин на пресс-конференции в МИЦ "Известия", посвященной запуску акции "Дни пива России". "К сожалению, в 2025 году у нас несколько снизился объем производства, порядка 5% относительно 2024 года. Но связано это было исключительно в связи с неблагоприятными погодными условиями в наших основных регионах, где производится хмель", - сообщил он. Так, сильнее всего погодные условия затронули Чувашию - в регионе были определенные проблемы с заморозками. А в Краснодарском каре была засуха. "Но видим, что на 2026 год мы уже планируем порядка 340 тонн в производстве, то есть больше, чем даже в 2024 году, и соответственно больше, чем в 2025. И также видим, что увеличивается у нас площадь хмельников до 589 гектаров плановая. В прошлом году она составляла порядка 402-403 гектаров", - рассказал Разин. По его словам, в развитии хмелеводства необходимо многое сделать, чтобы восстановить былые объемы производства. Он отметил, что у России есть потенциал для того, чтобы обеспечить собственное производство пива необходимым сырьем, в частности хмелем. "В последние годы мы видим определенную положительную динамику с точки зрения увеличения объема производства", - подчеркнул замминистра. Так, в Минсельхозе считают возможным нарастить объемы производства к 2030 году до 2 тысяч тонн. В стране есть соответствующие меры господдержки, как на федеральном, так и региональном уровнях, напомнил Разин. ​

промышленность, россия, чувашия, минсельхоз