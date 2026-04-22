Минсельхоз рассчитывает на хороший урожай зерновых в 2026 году
Минсельхоз РФ рассчитывает на хороший урожай зерновых в 2026 году, технологически готов к этому, заявила журналистам глава Минсельхоза Оксана Лут. | 22.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-22T16:25+0300
МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Минсельхоз РФ рассчитывает на хороший урожай зерновых в 2026 году, технологически готов к этому, заявила журналистам глава Минсельхоза Оксана Лут. "Нормально всё будет с урожаем, очень надеемся на это. По крайней мере, технологически мы к этому готовы", - сообщила она, комментируя предстоящий урожай зерновых. Ранее она сообщала, что урожай зерновых в 2026 году будет выше прошлогоднего. По итогам 2025 года российские аграрии собрали порядка 140 миллионов тонн зерна, включая 91 миллион тонн пшеницы.
Правительство установило дополнительную квоту на вывоз зерновых