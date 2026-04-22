Минтранс рассказал о новациях в правилах проезда по Крымскому мосту - 22.04.2026, ПРАЙМ
Минтранс рассказал о новациях в правилах проезда по Крымскому мосту
Минтранс рассказал о новациях в правилах проезда по Крымскому мосту
2026-04-22T10:15+0300
МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Правила проезда по Крымскому мосту в 2026 году все также предусматривают обязательное прохождение досмотра транспортного средства и багажа, однако теперь не получится пересечь мост на электромобиле или гибридном авто, сообщил Минтранс РФ. "На переходе через Керченский пролив по-прежнему действуют обязательные правила: нужно пройти досмотр транспорта, багажа и граждан. Однако есть и нововведения: гибридным авто и электромобилям проезд запрещен", - говорится в сообщении министерства в "Максе". Уточняется, что владельцам гибридов и электромобилей для проезда на полуостров необходимо воспользоваться альтернативным маршрутом - трассой Р-280 "Новороссия". В министерстве рассказали и об особенностях провоза электросамокатов и устройств, оборудованных аккумуляторной батареей: их провоз разрешен в количестве до двух штук, а размер каждого элемента питания должен быть до 515 х 225 х 225 миллиметров. "Будьте готовы открыть все сумки и коробки, чтобы показать содержимое; избегайте большого количества мелкого багажа; не оставляйте в авто разбросанные вещи, чтобы сократить время прохождения всех процедур", - советуют в Минтрансе.
10:15 22.04.2026
 
Минтранс: на Крымском мосту запретили проезд на электромобиле и гибридном авто

© РИА Новости . Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкДвижение по Крымскому мосту
Движение по Крымскому мосту. Архивное фото
МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Правила проезда по Крымскому мосту в 2026 году все также предусматривают обязательное прохождение досмотра транспортного средства и багажа, однако теперь не получится пересечь мост на электромобиле или гибридном авто, сообщил Минтранс РФ.
"На переходе через Керченский пролив по-прежнему действуют обязательные правила: нужно пройти досмотр транспорта, багажа и граждан. Однако есть и нововведения: гибридным авто и электромобилям проезд запрещен", - говорится в сообщении министерства в "Максе".
Уточняется, что владельцам гибридов и электромобилей для проезда на полуостров необходимо воспользоваться альтернативным маршрутом - трассой Р-280 "Новороссия".
В министерстве рассказали и об особенностях провоза электросамокатов и устройств, оборудованных аккумуляторной батареей: их провоз разрешен в количестве до двух штук, а размер каждого элемента питания должен быть до 515 х 225 х 225 миллиметров.
"Будьте готовы открыть все сумки и коробки, чтобы показать содержимое; избегайте большого количества мелкого багажа; не оставляйте в авто разбросанные вещи, чтобы сократить время прохождения всех процедур", - советуют в Минтрансе.
 
