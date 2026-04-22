Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Совокупный тоннаж судов под флагом России достиг почти 20 миллионов тонн - 22.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260422/mintrans-869362156.html
Совокупный тоннаж судов под флагом России достиг почти 20 миллионов тонн
Совокупный тоннаж судов под флагом России достиг почти 20 миллионов тонн - 22.04.2026, ПРАЙМ
Совокупный тоннаж судов под флагом России достиг почти 20 миллионов тонн
Совокупный тоннаж судов под флагом России достиг почти 20 миллионов, за последние два года этот показатель увеличился больше чем вдвое, сообщил Минтранс РФ.
2026-04-22T15:47+0300
2026-04-22T15:47+0300
бизнес
россия
рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859607389_0:0:3366:1893_1920x0_80_0_0_72f8343e2361e55f5321e76ec7781cfd.jpg
МОСКВА, 22 апр – ПРАЙМ. Совокупный тоннаж судов под флагом России достиг почти 20 миллионов, за последние два года этот показатель увеличился больше чем вдвое, сообщил Минтранс РФ. "Совокупный тоннаж судов под флагом России за последние два года вырос более чем в два раза. Об этом сообщил директор департамента госполитики в области морского и внутреннего водного транспорта Минтранса Виталий Клюев… Он отметил, что сейчас совокупный тоннаж судов под российским флагом достиг почти 20 миллионов тонн", - говорится в сообщении. По словам Клюева, к концу 2026 года совокупный тоннаж судов под флагом РФ вырастет до 30 миллионов тонн. В очереди на переход под национальный флаг может быть до 1 тысячи судов, в основном это крупные танкеры. "Переход под национальный флаг предоставляет государству больше возможностей по защите судна, поскольку российская юрисдикция не распространяется на суда под флагами иных стран", - указали в Минтрансе. "Это особенно важно с учетом того, что основным объектом недружественных действий являются суда, которые перевозят российские грузы, но не используют государственный флаг России", - подчеркнули в министерстве.
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859607389_411:0:3142:2048_1920x0_80_0_0_bc48737c9e0f27aae2464ad78e286453.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, рф
Бизнес, РОССИЯ, РФ
15:47 22.04.2026
 
Совокупный тоннаж судов под флагом России достиг почти 20 миллионов тонн

Минтранс: совокупный тоннаж судов под российским флагом за два года увеличился вдвое

© РИА Новости . Максим Захаров | Перейти в медиабанкФлаг России
Флаг России - ПРАЙМ, 1920, 22.04.2026
Флаг России . Архивное фото
© РИА Новости . Максим Захаров
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 22 апр – ПРАЙМ. Совокупный тоннаж судов под флагом России достиг почти 20 миллионов, за последние два года этот показатель увеличился больше чем вдвое, сообщил Минтранс РФ.
"Совокупный тоннаж судов под флагом России за последние два года вырос более чем в два раза. Об этом сообщил директор департамента госполитики в области морского и внутреннего водного транспорта Минтранса Виталий Клюев… Он отметил, что сейчас совокупный тоннаж судов под российским флагом достиг почти 20 миллионов тонн", - говорится в сообщении.
По словам Клюева, к концу 2026 года совокупный тоннаж судов под флагом РФ вырастет до 30 миллионов тонн. В очереди на переход под национальный флаг может быть до 1 тысячи судов, в основном это крупные танкеры.
"Переход под национальный флаг предоставляет государству больше возможностей по защите судна, поскольку российская юрисдикция не распространяется на суда под флагами иных стран", - указали в Минтрансе.
"Это особенно важно с учетом того, что основным объектом недружественных действий являются суда, которые перевозят российские грузы, но не используют государственный флаг России", - подчеркнули в министерстве.
 
БизнесРОССИЯРФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала