Совокупный тоннаж судов под флагом России достиг почти 20 миллионов тонн
Совокупный тоннаж судов под флагом России достиг почти 20 миллионов, за последние два года этот показатель увеличился больше чем вдвое, сообщил Минтранс РФ. | 22.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-22T15:47+0300
МОСКВА, 22 апр – ПРАЙМ. Совокупный тоннаж судов под флагом России достиг почти 20 миллионов, за последние два года этот показатель увеличился больше чем вдвое, сообщил Минтранс РФ. "Совокупный тоннаж судов под флагом России за последние два года вырос более чем в два раза. Об этом сообщил директор департамента госполитики в области морского и внутреннего водного транспорта Минтранса Виталий Клюев… Он отметил, что сейчас совокупный тоннаж судов под российским флагом достиг почти 20 миллионов тонн", - говорится в сообщении. По словам Клюева, к концу 2026 года совокупный тоннаж судов под флагом РФ вырастет до 30 миллионов тонн. В очереди на переход под национальный флаг может быть до 1 тысячи судов, в основном это крупные танкеры. "Переход под национальный флаг предоставляет государству больше возможностей по защите судна, поскольку российская юрисдикция не распространяется на суда под флагами иных стран", - указали в Минтрансе. "Это особенно важно с учетом того, что основным объектом недружественных действий являются суда, которые перевозят российские грузы, но не используют государственный флаг России", - подчеркнули в министерстве.
