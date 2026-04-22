Назван способ защититься от мошенников с помощью правила "второй руки"
2026-04-22T03:03+0300
МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Банки всё чаще предлагают клиентам нестандартный, но очень эффективный способ уберечь сбережения от злоумышленников — сервис "вторая рука". Суть проста: к проверке платежей и переводов подключается родственник или друг, который помогает отсечь мошеннические операции. Об этом рассказала агентству “Прайм” эксперт проекта НИФИ Минфина России "Моифинансы.рф" Мария Иваткина.“Прежде чем деньги будут списаны со счёта, доверенное лицо вместе с владельцем анализирует перевод на предмет рисков. Если операция вызывает сомнения, "вторая рука" её отклоняет. При этом помощник не получает доступа к вашим счетам и не видит остатков — он лишь подтверждает или блокирует конкретные транзакции”, - пояснила она.Особенно полезен сервис при попытке перевести крупную сумму на незнакомые реквизиты или снять наличные в подозрительной ситуации. Банк приостанавливает такую операцию и отправляет уведомление доверенному лицу. У него есть 12 часов, чтобы связаться с вами и разобраться. Если вы действуете осознанно, а не под давлением мошенников, перевод одобряется. Без согласия "второй руки" банк не проведёт операцию, подчеркнула Иваткина.Подключить услугу можно через мобильное приложение банка или лично в отделении. Настраивается она гибко: можно проверять все операции или только те, что превышают определённую сумму, а также указать типы транзакций, требующие подтверждения.Эксперт также напомнила о других способах защиты. Самозапрет на кредиты (оформляется через "Госуслуги" или МФЦ) блокирует выдачу займов на ваше имя, что перекрывает путь мошенникам, пытающимся набрать долги по чужим документам. Запрет на сделки с недвижимостью без личного участия (через Росреестр) убережёт квартиру или земельный участок от незаконной продажи. И конечно, базовые правила: сложные пароли, двухфакторная аутентификация, отдельная карта для онлайн-покупок.
Эксперт Иваткина объяснила, как работает правило "второй руки" против мошенников
