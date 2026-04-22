Назван способ защититься от мошенников с помощью правила "второй руки" - 22.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260422/moshenniki-869339060.html
Назван способ защититься от мошенников с помощью правила "второй руки"
Назван способ защититься от мошенников с помощью правила "второй руки" - 22.04.2026, ПРАЙМ
Назван способ защититься от мошенников с помощью правила "второй руки"
Банки всё чаще предлагают клиентам нестандартный, но очень эффективный способ уберечь сбережения от злоумышленников — сервис "вторая рука". Суть проста: к... | 22.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-22T03:03+0300
2026-04-22T03:03+0300
финансы
банки
росреестр
минфин
мошенники
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/05/0e/857559016_0:140:2688:1652_1920x0_80_0_0_533bd22024ae1651717eaad91b9d9bbc.jpg
МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Банки всё чаще предлагают клиентам нестандартный, но очень эффективный способ уберечь сбережения от злоумышленников — сервис "вторая рука". Суть проста: к проверке платежей и переводов подключается родственник или друг, который помогает отсечь мошеннические операции. Об этом рассказала агентству “Прайм” эксперт проекта НИФИ Минфина России "Моифинансы.рф" Мария Иваткина.“Прежде чем деньги будут списаны со счёта, доверенное лицо вместе с владельцем анализирует перевод на предмет рисков. Если операция вызывает сомнения, "вторая рука" её отклоняет. При этом помощник не получает доступа к вашим счетам и не видит остатков — он лишь подтверждает или блокирует конкретные транзакции”, - пояснила она.Особенно полезен сервис при попытке перевести крупную сумму на незнакомые реквизиты или снять наличные в подозрительной ситуации. Банк приостанавливает такую операцию и отправляет уведомление доверенному лицу. У него есть 12 часов, чтобы связаться с вами и разобраться. Если вы действуете осознанно, а не под давлением мошенников, перевод одобряется. Без согласия "второй руки" банк не проведёт операцию, подчеркнула Иваткина.Подключить услугу можно через мобильное приложение банка или лично в отделении. Настраивается она гибко: можно проверять все операции или только те, что превышают определённую сумму, а также указать типы транзакций, требующие подтверждения.Эксперт также напомнила о других способах защиты. Самозапрет на кредиты (оформляется через "Госуслуги" или МФЦ) блокирует выдачу займов на ваше имя, что перекрывает путь мошенникам, пытающимся набрать долги по чужим документам. Запрет на сделки с недвижимостью без личного участия (через Росреестр) убережёт квартиру или земельный участок от незаконной продажи. И конечно, базовые правила: сложные пароли, двухфакторная аутентификация, отдельная карта для онлайн-покупок.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/05/0e/857559016_150:0:2539:1792_1920x0_80_0_0_48d96aad2b3cb8437b65f78f64091141.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, банки, росреестр, минфин, мошенники
Финансы, Банки, Росреестр, Минфин, МОШЕННИКИ
03:03 22.04.2026
 
Назван способ защититься от мошенников с помощью правила "второй руки"

Эксперт Иваткина объяснила, как работает правило "второй руки" против мошенников

© РИА Новости . Сгенерировано ИИТюремный колл-центр
Тюремный колл-центр - ПРАЙМ, 1920, 22.04.2026
© РИА Новости . Сгенерировано ИИ
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Банки всё чаще предлагают клиентам нестандартный, но очень эффективный способ уберечь сбережения от злоумышленников — сервис "вторая рука". Суть проста: к проверке платежей и переводов подключается родственник или друг, который помогает отсечь мошеннические операции. Об этом рассказала агентству “Прайм” эксперт проекта НИФИ Минфина России "Моифинансы.рф" Мария Иваткина.
“Прежде чем деньги будут списаны со счёта, доверенное лицо вместе с владельцем анализирует перевод на предмет рисков. Если операция вызывает сомнения, "вторая рука" её отклоняет. При этом помощник не получает доступа к вашим счетам и не видит остатков — он лишь подтверждает или блокирует конкретные транзакции”, - пояснила она.
Особенно полезен сервис при попытке перевести крупную сумму на незнакомые реквизиты или снять наличные в подозрительной ситуации. Банк приостанавливает такую операцию и отправляет уведомление доверенному лицу. У него есть 12 часов, чтобы связаться с вами и разобраться. Если вы действуете осознанно, а не под давлением мошенников, перевод одобряется. Без согласия "второй руки" банк не проведёт операцию, подчеркнула Иваткина.
Санкт-Петербург - ПРАЙМ, 1920, 20.04.2026
Мошенники начали размещать поддельные QR-коды на табличках ГЦУП Петербурга
20 апреля, 20:35
Подключить услугу можно через мобильное приложение банка или лично в отделении. Настраивается она гибко: можно проверять все операции или только те, что превышают определённую сумму, а также указать типы транзакций, требующие подтверждения.
Эксперт также напомнила о других способах защиты. Самозапрет на кредиты (оформляется через "Госуслуги" или МФЦ) блокирует выдачу займов на ваше имя, что перекрывает путь мошенникам, пытающимся набрать долги по чужим документам. Запрет на сделки с недвижимостью без личного участия (через Росреестр) убережёт квартиру или земельный участок от незаконной продажи. И конечно, базовые правила: сложные пароли, двухфакторная аутентификация, отдельная карта для онлайн-покупок.
 
ФинансыБанкиРосреестрМинфинМОШЕННИКИ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала