https://1prime.ru/20260422/moshenniki-869347804.html
Мошенники стали создавать поддельные сайты магазинов для дачников
2026-04-22T02:27+0300
бизнес
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869347804.jpg?1776814050
МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Мошенники стали создавать поддельные сайты магазинов для дачников, заманивая жертв низкими ценами, рассказали РИА Новости в пресс-службе платформы "Мошеловка" Народного фронта.
"Дачники ищут бензопилы, культиваторы, теплицы, удобрения. Мошенники создают сайты-клоны известных садовых магазинов с низкими ценами, требуя 100% предоплату. Товар не приходит", - рассказали там.
Целевой группой такой схемы являются владельцы загородной недвижимости, садоводы, пенсионеры. Схема актуальна для апреля, поскольку в этом месяце начинается сезон активных дачных работ.
"Покупайте товары для сада только в проверенных магазинах с репутацией", - советуют в "Мошеловке".
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
"Мошеловка": мошенники стали создавать поддельные сайты магазинов для дачников
