Мошенники стали создавать поддельные сайты магазинов для дачников

2026-04-22T02:27+0300

МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Мошенники стали создавать поддельные сайты магазинов для дачников, заманивая жертв низкими ценами, рассказали РИА Новости в пресс-службе платформы "Мошеловка" Народного фронта. "Дачники ищут бензопилы, культиваторы, теплицы, удобрения. Мошенники создают сайты-клоны известных садовых магазинов с низкими ценами, требуя 100% предоплату. Товар не приходит", - рассказали там. Целевой группой такой схемы являются владельцы загородной недвижимости, садоводы, пенсионеры. Схема актуальна для апреля, поскольку в этом месяце начинается сезон активных дачных работ. "Покупайте товары для сада только в проверенных магазинах с репутацией", - советуют в "Мошеловке".

