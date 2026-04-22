Мошенники стали создавать поддельные сайты магазинов для дачников - 22.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260422/moshenniki-869347804.html
Мошенники стали создавать поддельные сайты магазинов для дачников, заманивая жертв низкими ценами, рассказали РИА Новости в пресс-службе платформы "Мошеловка"... | 22.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-22T02:27+0300
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869347804.jpg?1776814050
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес
"Мошеловка": мошенники стали создавать поддельные сайты магазинов для дачников

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Мошенники стали создавать поддельные сайты магазинов для дачников, заманивая жертв низкими ценами, рассказали РИА Новости в пресс-службе платформы "Мошеловка" Народного фронта.
"Дачники ищут бензопилы, культиваторы, теплицы, удобрения. Мошенники создают сайты-клоны известных садовых магазинов с низкими ценами, требуя 100% предоплату. Товар не приходит", - рассказали там.
Целевой группой такой схемы являются владельцы загородной недвижимости, садоводы, пенсионеры. Схема актуальна для апреля, поскольку в этом месяце начинается сезон активных дачных работ.
"Покупайте товары для сада только в проверенных магазинах с репутацией", - советуют в "Мошеловке".
 
Бизнес
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала