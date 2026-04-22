Netflix хочет зарегистрировать еще два товарных знака в России - 22.04.2026, ПРАЙМ
Netflix хочет зарегистрировать еще два товарных знака в России
Netflix хочет зарегистрировать еще два товарных знака в России
бизнес
технологии
россия
калифорния
украина
netflix
роспатент
МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Американский стриминговый сервис Netflix хочет зарегистрировать ещё два товарных знака в России, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента.
Согласно документам, заявки на регистрацию товарных знаков "N Netflix" и "Нетфликс" поступили в ведомство ранее в апреле текущего года.
Под этими товарными знаками компания хочет предоставлять в России образовательные и развлекательные услуги в области кино, телевидения, теле- и киногероев, документальных фильмов, музыки, спорта и игр.
До этого, в марте, стриминговый сервис также подавал в Роспатент заявки на другие товарные знаки - собственно "Netflix", а также "Stranger Things" (название произведённого компанией популярного телесериала "Очень странные дела").
Netflix – американский стриминговый сервис на базе подписки, который позволяет пользователям смотреть телепередачи и фильмы на устройствах, подключенных к интернету. Компания Netflix была основана в 1997 году, штаб-квартира находится в Лос-Гатосе, штат Калифорния. С 2013 года она занимается производством собственных фильмов, сериалов и телепрограмм.
Согласно последней финансовой отчётности, квартальная чистая прибыль компании выросла в 1,8 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 5,283 миллиарда долларов.
Ранее Netflix вслед за рядом других западных компаний решил приостановить работу в России из-за ситуации вокруг Украины.
 
