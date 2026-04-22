Турция не обращалась к России за поставками СПГ, заявил Новак

2026-04-22T16:20+0300

МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Турция не обращалась к России за поставками сжиженного природного газа (СПГ), у стран есть трубопроводная инфрастуктура, которая используется не на полную мощность, заявил вице-премьер России Александр Новак. "За поставками СПГ не обращались, потому что у нас есть трубопроводная инфраструктура. Она не в полном объеме на сегодня используется. При наличии потребности в дополнительных объемах у нас есть свободные мощности поставок по "Турецкому потоку", по "Голубому потоку"" , - сообщил он, отвечая на вопрос РИА Новости, обращалась ли Турция к России за поставками СПГ.

