"Уральские авиалинии" устранили ошибку с выдачей чужих данных
"Уральские авиалинии" устранили ошибку с выдачей чужих данных - 22.04.2026, ПРАЙМ
"Уральские авиалинии" устранили ошибку с выдачей чужих данных
Авиакомпания "Уральские авиалинии" устранила ошибку с выдачей пассажирам чужих данных при покупке билетов на сайте, рассказали РИА Новости в пресс-службе... | 22.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-22T13:56+0300
2026-04-22T13:56+0300
2026-04-22T13:56+0300
ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 апр - ПРАЙМ. Авиакомпания "Уральские авиалинии" устранила ошибку с выдачей пассажирам чужих данных при покупке билетов на сайте, рассказали РИА Новости в пресс-службе авиаперевозчика. Ранее в среду в СМИ появились сообщения о техническом сбое на сайте компании. В медиа отмечалось, что, по словам пассажиров, после входа в личный кабинет и выбора рейса система показывала информацию других людей, включая имена, паспортные данные, дату рождения и сведения о бонусной программе. "К сожалению, произошел кратковременный технический сбой, на данный момент неполадки устранены", - сказала собеседница агентства.
бизнес, уральские авиалинии, россия
Бизнес, Уральские авиалинии, РОССИЯ
"Уральские авиалинии" устранили ошибку с выдачей чужих данных
"Уральские авиалинии" устранили ошибку с выдачей чужих данных при покупке билетов
ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 апр - ПРАЙМ. Авиакомпания "Уральские авиалинии" устранила ошибку с выдачей пассажирам чужих данных при покупке билетов на сайте, рассказали РИА Новости в пресс-службе авиаперевозчика.
Ранее в среду в СМИ появились сообщения о техническом сбое на сайте компании. В медиа отмечалось, что, по словам пассажиров, после входа в личный кабинет и выбора рейса система показывала информацию других людей, включая имена, паспортные данные, дату рождения и сведения о бонусной программе.
"К сожалению, произошел кратковременный технический сбой, на данный момент неполадки устранены", - сказала собеседница агентства.