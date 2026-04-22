"Уральские авиалинии" устранили ошибку с выдачей чужих данных

"Уральские авиалинии" устранили ошибку с выдачей чужих данных - 22.04.2026, ПРАЙМ

"Уральские авиалинии" устранили ошибку с выдачей чужих данных

Авиакомпания "Уральские авиалинии" устранила ошибку с выдачей пассажирам чужих данных при покупке билетов на сайте, рассказали РИА Новости в пресс-службе... | 22.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-22T13:56+0300

2026-04-22T13:56+0300

2026-04-22T13:56+0300

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 апр - ПРАЙМ. Авиакомпания "Уральские авиалинии" устранила ошибку с выдачей пассажирам чужих данных при покупке билетов на сайте, рассказали РИА Новости в пресс-службе авиаперевозчика. Ранее в среду в СМИ появились сообщения о техническом сбое на сайте компании. В медиа отмечалось, что, по словам пассажиров, после входа в личный кабинет и выбора рейса система показывала информацию других людей, включая имена, паспортные данные, дату рождения и сведения о бонусной программе. "К сожалению, произошел кратковременный технический сбой, на данный момент неполадки устранены", - сказала собеседница агентства.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, уральские авиалинии, россия