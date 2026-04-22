Уральский завод гражданской авиации внедрил отечественное ПО для самолетов
Уральский завод гражданской авиации (УЗГА) завершил внедрение российской системы автоматизированного проектирования бортовых комплексов "Макс", сообщили в УЗГА.
2026-04-22T09:57+0300
МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Уральский завод гражданской авиации (УЗГА) завершил внедрение российской системы автоматизированного проектирования бортовых комплексов "Макс", сообщили в УЗГА. "На Уральском заводе гражданской авиации (входит в Союзмаш России) завершилось внедрение российской системы автоматизированного проектирования "Макс" (САПР "Макс"). Она пришла на смену иностранному программному обеспечению. Теперь конструкторы УЗГА работают в отечественной программе, без потери качества", - говорится в сообщении. До внедрения "Макса" проектирование бортовых комплексов велось в одной из иностранных программ, но после ее ухода России техническая поддержка прекратилась, а купить новые лицензии стало невозможно, отметили в УЗГА. При этом потребность в автоматизации только выросла, так как предприятие начало выпускать больше авиатехники, а число конструкторов увеличилось. Система тесно связана с другими информационными системами предприятия, подчёркивают там. Кроме того, новая система сама помогает избегать ошибок. Например, она проверяет, подходят ли провода по сечению, стыкуются ли разъемы, а также рассчитывает толщину жгута и количество материалов. Параллельно с этим программа автоматически создает чертежи и документы — таблицы, спецификации, перечни покупных изделий", - пояснили в организации.
