Посольство запросило у Швеции содействие в снабжении экипажа судна "Каффа" - 22.04.2026, ПРАЙМ
Посольство запросило у Швеции содействие в снабжении экипажа судна "Каффа"
МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Посольство РФ в Стокгольме обратилось к шведской стороне с просьбой оказать содействие в снабжении экипажа задержанного судна "Каффа" водой и продуктами, заявил РИА Новости посол РФ Сергей Беляев.
"Посольство России обратилось к шведской стороне с просьбой оказать содействие в снабжении экипажа судна водой и продуктами", - сказал глава дипмиссии.
Шведские власти 6 марта задержали сухогруз "Каффа", шедший под гвинейским флагом через балтийские проливы в территориальном море Швеции. Посольство РФ в Стокгольме уточняло, что из 11 членов экипажа судна десять имеют российское гражданство.
