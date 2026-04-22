Посольство запросило у Швеции содействие в снабжении экипажа судна "Каффа"
2026-04-22T17:30+0300
МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Посольство РФ в Стокгольме обратилось к шведской стороне с просьбой оказать содействие в снабжении экипажа задержанного судна "Каффа" водой и продуктами, заявил РИА Новости посол РФ Сергей Беляев. "Посольство России обратилось к шведской стороне с просьбой оказать содействие в снабжении экипажа судна водой и продуктами", - сказал глава дипмиссии. Шведские власти 6 марта задержали сухогруз "Каффа", шедший под гвинейским флагом через балтийские проливы в территориальном море Швеции. Посольство РФ в Стокгольме уточняло, что из 11 членов экипажа судна десять имеют российское гражданство.
Посольство попросило Швецию помочь со снабжением экипажа задержанного судна